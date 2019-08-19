Объединенную структуру КБХА и Воронежского мехзавода возглавил директор ВМЗ Сергей Ковалев

Директор Воронежского механического завода — филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» Сергей Ковалев возглавил АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (ВМЗ, КБХА, входят в интегрированную структуру ракетного двигателестроения «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко»). Об этом “Ъ-Черноземье” рассказали в пресс-службе ВМЗ. Приказ о назначении уже подписал генеральный директор АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко» Игорь Арбузов.

Директором ВМЗ по совместительству также останется Сергей Ковалев. Занимавший должность исполнительного директора КБХА Игорь Белоусов продолжит работу на предприятии и перейдет на должность первого заместителя исполнительного директора АО «КБХА», уточнили в компании. Ранее, напомним, было принято решение о передаче КБХА активов филиала ВМЗ для создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения в Воронеже.

«Перед Сергеем Ковалевым поставлена задача по объединению двух предприятий для создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения в Воронеже. Данная работа ведется согласно решению наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос» в рамках мероприятий по созданию интегрированной структуры ракетного двигателестроения»,- подчеркнул господин Арбузов.

Сергей Ковалев родился в 1975 году в Воронеже. Закончил ВГУ по специальности менеджер-экономист. Кандидат технических наук. На ВМЗ начал работать сразу после окончания вуза в 1997 году, прошел путь от экономиста по планированию до директора по экономике и финансам, в 2018 году возглавил предприятие.

О производственной программе ВМЗ читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Воронежский мехзавод готов к утроению».

Мария Старикова