F.A.C.C.T.: число русскоязычных сайтов с пиратскими фильмами снизилось на 10%

В первом полугодии 2023 года количество обнаруженных русскоязычных страниц с пиратскими фильмами и сериалами снизилось более чем на 10% и составило 44 558, подсчитали эксперты F.A.C.C.T. (ранее Group-IB). За аналогичный период 2022-го было обнаружено 49 689 сайтов с пиратским контентом.

В качестве причины сокращения пиратских ресурсов эксперты F.A.C.C.T. указали успешную блокировку пиратских сайтов, проблемы у отечественных пиратов с зарубежными хостингами, а также уход из России теневых спонсоров пиратства.

Несмотря на снижение общего числа сайтов, на которых представлены пиратские фильмы и сериалы, интерес пользователей к нелицензионным картинам остается достаточно высоким, отмечают эксперты F.A.C.C.T. В июле рейтинг «пиратских фильмов» возглавили «Стражи Галактики. Часть 3», «Флэш» и «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

В марте 2022-го кинокомпании Universal Pictures, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили о временной приостановке проката своих фильмов в России. Однако уход западных мейджоров не ухудшил финансовые показатели российских онлайн-кинотеатров. Эксперты допускают, что улучшению финансовых показателей видеоплатформ способствовало урезание расходов, в частности отказ от неэффективных сделок по выпуску оригинального контента.

Подробнее о том, как российским онлайн-кинотеатрам удалось выйти на окупаемость,— в материале «Ъ» «Все контенты мира».

Милена Костерева