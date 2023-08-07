Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

F.A.C.C.T.: число русскоязычных сайтов с пиратскими фильмами снизилось на 10%

В первом полугодии 2023 года количество обнаруженных русскоязычных страниц с пиратскими фильмами и сериалами снизилось более чем на 10% и составило 44 558, подсчитали эксперты F.A.C.C.T. (ранее Group-IB). За аналогичный период 2022-го было обнаружено 49 689 сайтов с пиратским контентом.

В качестве причины сокращения пиратских ресурсов эксперты F.A.C.C.T. указали успешную блокировку пиратских сайтов, проблемы у отечественных пиратов с зарубежными хостингами, а также уход из России теневых спонсоров пиратства.

Несмотря на снижение общего числа сайтов, на которых представлены пиратские фильмы и сериалы, интерес пользователей к нелицензионным картинам остается достаточно высоким, отмечают эксперты F.A.C.C.T. В июле рейтинг «пиратских фильмов» возглавили «Стражи Галактики. Часть 3», «Флэш» и «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

В марте 2022-го кинокомпании Universal Pictures, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount заявили о временной приостановке проката своих фильмов в России. Однако уход западных мейджоров не ухудшил финансовые показатели российских онлайн-кинотеатров. Эксперты допускают, что улучшению финансовых показателей видеоплатформ способствовало урезание расходов, в частности отказ от неэффективных сделок по выпуску оригинального контента.

Подробнее о том, как российским онлайн-кинотеатрам удалось выйти на окупаемость,— в материале «Ъ» «Все контенты мира».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...