Абонентов просят представиться

Крупные российские операторы просят абонентов актуализировать персональные данные под угрозой ограничения услуг связи. По данным “Ъ”, такая активность связана с грядущими в мае проверками Роскомнадзора в рамках борьбы с серыми SIM-картами. По оценке операторов, на рынке сейчас до 20 млн активных абонентов с неподтвержденными данными, отключение такого объема SIM-карт может привести к потере до 7 млрд руб. доходов компаний ежемесячно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С начала апреля российские мобильные операторы начали массово рассылать push-уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить свои персональные данные путем посещения салона связи или в личном кабинете приложения «Госуслуги». По словам источника “Ъ” на рынке, дело в том, что в мае Роскомнадзор планирует провести проверку актуальных персональных данных абонентов компаний для выявления активных серых SIM-карт.

В Роскомнадзоре подтвердили, что ведомство проводит «мониторинг достоверности сведений об абонентах, внесенных операторами в базы данных, в соответствии с требованиями законодательства по борьбе с незаконными SIM-картами». Для этого разработана информационная система, которая в автоматическом режиме выявляет недостоверные сведения о клиентах операторов. В случае обнаружения несоответствия в сведениях об абоненте оператор обязан «внести уточнения или прекратить оказание услуг абоненту». Как пояснили в Роскомнадзоре, с 2018 года в ходе проводимых совместно с МВД мероприятий изъято более 423 тыс. серых SIM-карт, 152 тыс. из которых — в 2022 году.

На российском рынке связи сейчас до 20 млн активных абонентов с неподтвержденными данными, а вероятность столкнуться с проблемой отключения от связи может резко вырасти уже через месяц, «именно поэтому коммуникаций с клиентами стало больше», говорит собеседник “Ъ” в отрасли. По его оценке, средний ежемесячный доход (ARPU) от одного абонента связи в России составляет 350 руб. Таким образом, операторы за месяц могут потерять до 7 млрд руб. Он отметил, что система мониторинга Роскомнадзора действует также в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Опрошенные “Ъ” крупные российские операторы (МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2) заверили, что «ответственно подходят к исполнению требований законодательства» и регулярно проводят процедуру подтверждения данных абонентов, которые со временем могли устареть после заключения брака или по достижении возраста смены паспорта.

В «Вымпелкоме» пояснили, что подтвердить свои данные можно в офисах сети «билайна», а также в мобильном приложении или в личном кабинете на сайте с использованием аккаунта «Госуслуг». В Tele2 уточнили, что необходимость сообщать об изменении ФИО или места жительства установлена для абонента в правилах оказания услуг связи.

По словам представителя «МегаФона», работа по информированию клиентов о необходимости актуализировать персональные данные «постоянно ведется с 1 июня 2018 года». В МТС говорят, что проводят разъяснительную работу с клиентами через разные каналы «о необходимости актуализации такой информации».

Проблемы со связью возникнут у абонентов, которые подключают телефоны на чужие лица, однако никаких крупных убытков в ближайший месяц операторы не понесут, считает заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов.

По словам эксперта, для того чтобы абонентская база операторов снизилась, должно пройти не менее шести месяцев: «За это время отключенные от связи клиенты выяснят причину проблемы и исправят ее, продолжив оплачивать услуги связи, а кто-то избавится от лишних неиспользуемых симок». В последний год власти «активно наводят порядок в области оказания услуг связи», отмечает господин Сиволобов. Это не всегда комфортно для абонентов, признает он, однако в целом является нормальной практикой.

Вадим Красников