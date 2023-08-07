Прокуратура запросила семь лет колонии для экс-кандидата в губернаторы Ищенко

На подходящем к завершению в Первомайском райсуде Владивостока процессе над бывшим кандидатом в губернаторы Приморского края, гендиректором компании «Аврора-строй» Андреем Ищенко сторона обвинения запросила для подсудимого семилетнего заключения со штрафом в размере 500 тыс. руб. Он обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при долевом строительстве. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

«Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора состоится 14 августа в 10:00»,— говорится в сообщении.

В сентябре 2018 года Андрей Ищенко, будучи региональным депутатом, баллотировался в губернаторы Приморского края от КПРФ и вышел во второй тур вместе с врио главы региона единороссом Андреем Тарасенко. Коммунист лидировал после обработки 95% бюллетеней, но в последний момент господин Тарасенко вырвался вперед. В итоге результаты выборов были признаны недействительными из-за нарушений, а президент Владимир Путин назначил врио главы Приморья сахалинского губернатора Олега Кожемяко.

В апреле 2022 года Андрей Ищенко был арестован по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, фигурант похитил средства 187 дольщиков строящегося жилого дома на улице Сафонова во Владивостоке на общую сумму 105 млн руб. Объект не введен в эксплуатацию по сей день.

Одновременно в суде рассматривается еще одно уголовное дело в отношении того же фигуранта. Обвинение предъявлено в причинении имущественного ущерба (ч. 2 ст. 165 УК РФ). По нему в феврале—апреле 2019 года гендиректор компании «Аврора-строй» заключил с двумя физлицами договоры долевого строительства жилых помещений в том же доме на улице Сафонова, при этом помещения, в отношении которых заключены договоры на участие в долевом строительстве, фактически являются не предназначенными для проживания.

В результате обмана потерпевшие оказались лишены права на получение мер поддержки в виде софинансирования мероприятий по достройке проблемного объекта долевого строительства.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кандидат в губернаторы и на посадку».

Эрнест Филипповский, Хабаровск