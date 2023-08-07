Посол: Россия возобновила поставки ячменя и подсолнечного масла в Катар

Экспорт продовольствия из России в Катар по итогам 2022 года вырос на 50%, заявил в интервью «РИА Новости» посол РФ в Дмитрий Догадкин. Он уточнил, что Россия возобновила поставки в Катар ячменя и подсолнечного масла. Когда и в каком объеме, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Активно на катарском рынке работает компания "Мираторг", а также другие крупные российские производители, которые поставляют халяльное мясо птицы и говядину. В 2022 году Россия более чем на 50% нарастила экспорт на катарский рынок продовольствия и сельскохозяйственной продукции»,— сказал господин Догадкин.

С 18 июля Россия прекратила участие в зерновой сделке, которая предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. В тот же день правительство утвердило Стратегию развития производства органической продукции до 2030 года. Согласно документу, планируется наладить поставки товаров с «большим экспортным потенциалом» — ячменя, замороженных ягод, меда и орехов — в страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья, но для этого нужно взаимное признание «органических» сертификатов.

Подробности — в материале «Ъ» «Одобрение без удобрения».

Лаура Кеффер