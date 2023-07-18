Одобрение без удобрения

Правительство утвердило Стратегию развития производства органической продукции до 2030 года. Среди основных целей, обозначенных в документе,— развитие внутреннего рынка такой продукции и наращивание ее экспорта. Пока всерьез говорить о производстве органической сельхозпродукции как о новой отрасли АПК сложно: ее доля на продовольственном рынке России (как и на мировом) составляет меньше процента. Стремительному развитию, которого ожидают власти, пока мешает целый ряд проблем: от нехватки квалифицированных кадров до неопределенности вопросов взаимного признания сертификатов соответствия с ведущими импортерами органической продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера на совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин представил разработанную Минсельхозом Стратегию развития производства органической продукции до 2030 года. Сейчас, подчеркнул глава правительства, продовольствие, при производстве которого не используются минеральные удобрения и химические вещества, в РФ выпускают в 47 регионах, производство растет на 8–10% в год, но пока доля российской продукции на внутреннем рынке органической продукции составляет менее половины (около 37%) от общего объема, а в целом на продовольственном рынке России — 0,13% (на мировом доля «органической» еды — 0,2%).

Утверждающим стратегию распоряжением №1788-р от 4 июля 2023 года власти устанавливают целевые показатели развития производства органической продукции. Предполагается, что за ближайшие шесть с половиной лет его объем для внутреннего рынка вырастет до 114,5 млрд руб. (в 2021 году — 9,1 млрд руб.). Ежегодный прирост производства при этом должен достичь 20,7%. В стратегии обозначен целевой показатель по площади земель, на которых собираются применять технологии «органического» земледелия,— 4,2 млн га (в 2021 году — 656 тыс. га). Для этих целей стратегия увязана с госпрограммой вовлечения в оборот сельхозземель (см. “Ъ” от 8 февраля).

В деньгах производство должно вырасти с 3,7 млрд руб. в 2021 году до 27,8 млрд руб. в 2030-м. Приоритетным рынком в Минсельхозе видят Китай — предполагается, что туда российские аграрии будут поставлять кукурузу, соевые бобы и кедровый орех. Поставки других товаров с «большим экспортным потенциалом» — ячменя, замороженных ягод, меда и орехов — планируется наладить в страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья, но для этого нужно взаимное признание «органических» сертификатов. Отметим, что в мире ключевыми рынками такой продукции остаются другие государства — США, страны ЕС, Австралия и Канада. Пока российский экспорт в некоторые из них сохраняется, но среди потенциальных рисков стратегия упоминает возможное аннулирование этими странами иностранных сертификатов соответствия, что ограничит ввоз российской продукции даже без формального запрета импорта.

Как подчеркнул Михаил Мишустин, для развития новой отрасли аграриям нужны дополнительные меры поддержки — помощь в части субсидий на сертификацию, лизинг агротехники и аренду помещений уже развернута в Белгородской, Воронежской и Томской областях, теперь ее предстоит распространить на остальные регионы: из-за более высоких затрат производители органической продукции не могут конкурировать с традиционной, и им должны быть предоставлены специальные кредитные продукты.

Для достижения заявленных показателей, говорится в тексте документа, отрасли не хватает квалифицированных кадров: специалистов в области производства, сертификации, сбыта и экспорта. Учитывая сохраняющийся дефицит кадров в АПК (см. “Ъ” от 27 марта), правительство рассчитывает не найти на рынке, а «вырастить» компетентных аграриев, в том числе благодаря программам переподготовки и повышения квалификации.

Отметим, что интерес правительства к созданию новой отрасли АПК связан с успехами сектора (см. “Ъ” от 4 июля) и переориентацией на работу над его системным, а не проектным ростом: так, стратегия «органики» увязана со всеми ключевыми сельскохозяйственными госпрограммами и нацпроектами.

Кристина Боровикова