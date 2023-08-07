Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа

Глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил о готовности принять участие в бою с главой SpaceX и Tesla Илоном Маском и предложил назначить поединок на 26 августа. Господин Маск дату проведения боя не утвердил, но и не отклонил. Он лишь заявил, что намерен использовать элементы реслинга в поединке против господина Цукерберга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Laure Andrillon / Reuters Фото: Laure Andrillon / Reuters

«Готов уже сегодня. Я предложил 26 августа, когда тот (Илон Маск.— "Ъ") бросил мне вызов, однако от него подтверждения не было»,— прокомментировал Марк Цукерберг в соцсети Threads сообщения своего предполагаемого оппонента о ходе подготовки к ожидаемому поединку. При этом господин Цукерберг выразил неуверенность, что бой пройдет именно в эту дату.

Позднее Илон Маск в соцсети X написал, что в бою против главы Meta намерен использовать элементы реслинга. «Я выбираю WWE (реслинг-промоушен.—"Ъ") в качестве боевого стиля»,— написал он.

О возможном поединке двух бизнесменов стало известно в конце июня. Илон Маск предложил устроить бой в развлекательном центре «Вегас Октагон», где проводятся турниры по смешанным единоборствам. По словам господина Маска, бой будет транслироваться в прямом эфире в соцсети X. Марк Цукерберг рассказывал журналистам, что уже начал активно готовиться к предстоящему поединку. Дата боя окончательно не утверждена.