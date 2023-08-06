Маск пообещал показать бой с Цукербергом в прямом эфире в соцсети X

52-летний глава SpaceX и Tesla Илон Маск объявил, что его предполагаемый бой в «клетке» с 39-летним главой Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом будет транслироваться в прямом эфире в соцсети X. О возможном поединке двух бизнесменов говорят с июня, господин Маск предложил устроить бой в развлекательном центре «Вегас Октагон», где проводятся турниры по смешанным единоборствам.

«Бой “Цук vs Маск” будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов»,— сообщил Илон Маск в своей соцсети без подробностей (цитата по агентству Reuters). На вопрос одного из подписчиков, в чем суть планируемого поединка, бизнесмен ответил: «Это цивилизованная форма войны. Мужчины любят войну».

Стоит отметит, что, хотя господин Маск крупнее своего предполагаемого соперника, господин Цукерберг владеет джиу-джитсу и является победителем турнира по этому виду боевых искусств.

Мария Федотова