Миллиардеры Маск и Цукерберг хотят подраться друг с другом по правилам MMA

Владелец Twitter 51-летний Илон Маск и глава Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) 39-летний Марк Цукерберг в своих соцсетях объявили о готовности подраться друг с другом в спортивном октагоне. Насколько серьезны намерения бизнесменов, неясно, отмечает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Марк Цукерберг Фото: @zuck Фото: Jonathan Ernst / Reuters Следующая фотография 1 / 2 Марк Цукерберг Фото: @zuck Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Недавно господин Маск написал в Twitter, что «готов к драке в клетке» с господином Цукербергом. Тот 21 июня в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) ответил на этот твит: «Отправьте мне координаты».

Илон Маск крупнее Марка Цукерберга, но глава Meta занимается джиу-джитсу и выиграл золото и серебро на турнире по этому виду боевого искусства в мае.

В индексе миллиардеров Bloomberg господин Маск 22 июня с состоянием $232 млрд занимает первое место, господин Цукерберг ($103 млрд) — 10-е.

В 2017 году бизнесмены поспорили о будущем искусственного интеллекта (ИИ). Илон Маск склонен оценивать ИИ как потенциальную экзистенциальную угрозу для человечества. Марк Цукерберг настроен по отношению к ИИ более оптимистично.

Мария Федотова