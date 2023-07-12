Марк Цукерберг готовится к бою с Илоном Маском

Глава корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг провел тренировку с действующими чемпионами UFC новозеландцем Исраэлем Адесанья и австралийцем Александром Волкановски. Ранее владелец Twitter Илон Маск и Марк Цукерберг объявили о готовности подраться друг с другом по правилам ММA. Причиной споров между бизнесменами послужили сообщения, что директор по продуктам Meta Крис Кокс представил другим сотрудникам компании проект конкурента Twitter — приложение Threads. Маск на это заявил, что Цукерберг поставит человечество под свой «каблук».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещенной) Марк Цукерберг (в центре) с действующими чемпионами UFC новозеландцем Исраэлем Адесанья (слева) и австралийцем Александром Волкановски

Фото: @zuck Руководитель корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещенной) Марк Цукерберг (в центре) с действующими чемпионами UFC новозеландцем Исраэлем Адесанья (слева) и австралийцем Александром Волкановски

Фото: @zuck