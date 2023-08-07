Forbes: Россия согласовала условия нового налогового соглашения с Малайзией

Россия и Малайзия утвердили условия нового соглашения о избежании двойного налогообложения, сообщает Forbes со ссылкой на источники. По их словам, подписание может состояться в текущем месяце. Действующее соглашение с Малайзией было заключено в 1987 году и является старейшим налоговым договором из действующих.

По данным издания, новое соглашение предусматривает общую ставку налога у источника на дивиденды — 15%. Пониженную ставку в 10% введут для получателей, владеющих не менее чем 25% капитала компании, выплачивающей дивиденды. От налога освободят дивиденды для госструктур и госкомпаний, «Роснано». Налог на процентные доходы введут на уровне 10%, на лицензионные платежи (роялти) — 10%, перевозки — 0%, вознаграждение за технические услуги — 10%.

В июне Минфин вдвое расширил черный список налоговых убежищ, добавив в него недружественные страны, включая США, Великобританию и основные страны Евросоюза (ЕС). Ведомство сообщало «Ъ», что в перечень добавлены «страны, которые перестали обмениваться информацией с Россией после включения в черный список ЕС».

Подробности — в материале «Ъ» «Недруг познается в офшоре».