Кремль прокомментировал размещение изображения Екатеринбурга на пятитысячной банкноте

Решение Банка России разместить изображение Екатеринбурга вместо Хабаровска на денежной купюре номиналом 5 тыс. руб. не согласовывалось с Кремлем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Центробанк не должен советоваться с Кремлем по поводу банкнот. «Измышления о каких-то эфемерных наказаниях — абсолютно неверный подход»,— заявил господин Песков (цитата по РБК), отвечая на вопрос, можно ли считать замену изображений наказанием за протесты в Хабаровске.

Накануне совет директоров Банка России утвердил основные направления развития денежного обращения на 2021-2025 годы. Согласно документу, на денежной купюре номиналом 5 тыс. руб. появится изображение Екатеринбурга, на обратной стороне купюры появится изображение одной из достопримечательностей Уральского федерального округа (УрФО). Банкноты поступят в обращение в 2023 году. Решение объяснили устаревшими дизайном и защитой действующих бумажных денежных знаков.

По планам Центробанка в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 руб., в 2023 году — 1 тыс. руб., в 2024 году — 500 руб., а в 2025 году — 10 и 50 руб. На лицевой стороне банкнот номиналом 50 и 100 руб. останутся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, обратная сторона банкнот будет дополнена достопримечательностями Северо-Западного и Центрального федеральных округов. На лицевой стороне купюр номиналом 10, 500, 1 тыс. руб. появятся изображения Новосибирска, Пятигорска и Нижнего Новгорода. На их обратных сторонах — достопримечательности соответствующих федеральных округов.

Михаил Мананников