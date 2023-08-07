Посол РФ: Россия и Катар прорабатывают проекты на сумму больше 160 млрд руб.

Россия и Катар прорабатывают совместные проекты на сумму свыше 160 млрд руб., сообщил посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин. По его словам, в первом квартале 2023 года товарооборот между странами составил около 70 млн катарских риалов (больше $19 млн).

«Расширяется наше взаимодействие в инвестиционной сфере. Qatar Investment Authority вкладывает капиталы в ведущие российские компании. Успешно развивается партнерство с Российским фондом прямых инвестиций»,— сказал господин Догадкин «РИА Новости».

Посол считает перспективным направлением сотрудничества сферу транспорта и логистики. В первую очередь речь идет о проекте международного транспортного коридора «Север—Юг».

Об отношениях РФ и Катара — в материале «Ъ» «Доха не безразлична к Украине».

Леонид Уварчев