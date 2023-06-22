Доха не безразлична к Украине

Власти Катара продолжают демонстрировать многовекторность своей политики и все активнее претендуют на роль посредника при решении самых острых вопросов. Премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани посетил Москву спустя две недели после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Визит состоялся в тот момент, когда одна из подчиненных премьер-министра участвовала в донорской конференции по Украине в Лондоне. Да и сам шейх Мухаммед дал понять, что помимо тем двустороннего сотрудничества в повестке его переговоров с российскими партнерами есть украинская тематика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани во время встречи в Москве

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани во время встречи в Москве

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

«Сегодня я прибыл к вам с посланием от его высочества шейха эмира Катара. Оно касается дальнейших шагов по наращиванию двустороннего сотрудничества и координации»,— сказал премьер-министр (и по совместительству глава МИДа) Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани в четверг во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Среди тем, которые в первую очередь связывают две страны, шейх Мухаммед обозначил энергетику и продовольственную безопасность. Он также добавил, что ранее в этот день уже провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, обсудив с ним политические вопросы, касающиеся «некоторых региональных сюжетов».

Слово «Украина» в публичной части встречи президента РФ и катарского премьера не прозвучало, но еще до начала визита Мухаммеда бен Абдеррахмана в Дохе заявили, что он намерен подтвердить позицию Катара по поддержке всех международных усилий по мирному урегулированию российско-украинского кризиса. Сам премьер на встрече в среду со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным выразил надежду на то, что «текущий конфликт между Россией и Украиной будет разрешен максимально быстро, мирными средствами, в соответствии с принципами международного права и Уставом ООН». «Катар поддерживает любые дипломатические усилия в этом направлении»,— сказал он.

Переговоры на уровне глав МИДов оказались полностью закрыты от журналистов — были лишь опубликованы итоговые заявления.

В российском внешнеполитическом ведомстве Украину среди затронутых тем не упомянули, хотя перечислили все что могли — от экономики до международной политики, где особо отметили ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и на палестинских территориях, а также в Персидском заливе.

Зато заявление МИД Катара было практически полностью посвящено Украине, хотя упоминались и другие темы — Иран, Палестина, Йемен и Сирия. Что касается Украины, то МИД повторил слова шейха Мухаммеда, прозвучавшие днем ранее. Было также добавлено, что на встрече с Сергеем Лавровым он «подчеркнул важность уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», а также необходимость соблюдения Устава ООН и принципов международного права, включая обязательство разрешать международные споры мирными средствами.

Сама Доха намерена помогать Киеву в послевоенном восстановлении.

Катар направил свою делегацию в Лондон для участия в донорской конференции по Украине. Делегацию возглавила государственный министр по международному сотрудничеству в МИД Катара Лулва аль-Хатыр.

Впрочем, все это никак не мешает Катару сотрудничать с РФ и оставаться крупнейшим инвестором в российскую экономику среди арабских стран, несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны США и Евросоюза. Доха не забыла, что Москва поддерживала ее во время блокады, устроенной Катару в 2017 году Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и Бахрейном, хотя у России очень близкие отношения с этими странами. Кроме того, отношения между Москвой и Дохой очень сблизились в период подготовки чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов в этих странах. Это сотрудничество не особо отразилось на товарообороте, который не достигает и $200 млн, но объем инвестиций, координация в газовых вопросах, а также множество контактов за рамками публичного поля значат многое для двусторонних отношений.

Доха, как и другие арабские столицы, не собирается отворачиваться от Москвы, так как им всем важно сохранять многовекторность и независимость своей внешней политики.

Более того, российско-украинский кризис дал возможность многим из них проявить себя в качестве посредников. Ранее Владимир Путин не раз упоминал роль арабских стран (в первую очередь Саудовской Аравии и ОАЭ) в обмене пленными между Москвой и Киевом, а также в других гуманитарных вопросах.

Катар в этом контексте не звучал, но это не значит, что он ничего не делает. В марте 2022 года, прилетев в Москву, Мухаммед бен Абдеррахман обещал, что Доха «не пожалеет усилий в том, что касается содействия скорейшему урегулированию ситуации на Украине во взаимодействии с различными международными партнерами». Тогда перед визитом в российскую столицу он посетил Париж и Берлин и пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

И в этот раз, за две недели до поездки в Москву, Мухаммед бен Абдеррахман встретился с господином Блинкеном. Переговоры состоялись в Эр-Рияде на полях министерской встречи США— Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Аналогичная встреча, но уже между Россией и главами МИДов ССАГПЗ, предстоит в июле. Помимо региональной тематики там неизбежно обсудят и Украину, особенно в контексте продовольственной безопасности, что волнует арабские страны. Разговор, очевидно, будет интересным, с учетом перспективы прекращения к 18 июля действия зерновой сделки, которая позволяет вывозить украинское зерно через черноморские порты, в чем заинтересованы многие ближневосточные столицы, и Доха особенно. В ноябре Катар объявил о внесении $20 млн в поддержку гуманитарной программы «Зерно из Украины», направленной на оказание помощи африканским странам.

Марианна Беленькая