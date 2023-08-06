Верховный суд проверит градус

Законность действующих правил проверки водителей на состояние опьянения проверит Верховный суд РФ. С иском к МВД обратился Владимир Андреюк из Курганской области, который полагает, что «правовая неопределенность» и «возможность произвольного толкования» норм сотрудниками ГИБДД позволяют им направлять на проверку к медикам водителей по своему усмотрению. Господин Андреюк сам был лишен прав, после того как врезался на автомобиле в грузовик. “Ъ” ознакомился с ответом полицейского ведомства на претензии водителя.

Житель Курганской области Владимир Андреюк, управляя легковым автомобилем, 20 апреля 2022 года врезался в грузовик. Его представитель адвокат курганской областной коллеги адвокатов «Грихуцек, Сазонов, Менщиков и партнеры» Алексей Кондратьев рассказал “Ъ”, что инспекторы ГИБДД, решив, что водитель находится в беспомощном состоянии, вызвали скорую. Медики у господина Андреюка взяли кровь, проведя таким образом медицинское освидетельствование.

Напомним, что проверка на алкоголь у инспектора (с помощью алкометра) называется освидетельствованием. Последующая проверка у врача, в ходе которой может быть использован алкометр или взят анализ крови или мочи,— медицинским освидетельствованием.

Владимир Андреюк, сказано и в жалобе в ВС, находился после ДТП в сознании и готов был пройти освидетельствование, но ему никто не предложил процедуру. Так что юридически, пояснил “Ъ” господин Кондратьев, у ГИБДД не было оснований для направления водителя на медицинское освидетельствование.

Эти основания, отметим, описаны в соответствующем постановлении правительства: к врачу направляют при отказе водителя от освидетельствования у инспектора, при несогласии с его результатами, а также при отрицательном результате, но «достаточных основаниях» полагать (запах алкоголя изо рта, невнятная речь и т. д.), что водитель пьян.

Правила содержат «правовую неопределенность», делает вывод господин Андреюк, жертвой которой он и стал. Документ допускает «возможность произвольного толкования, тем самым нарушаются права, свободы и законные интересы», говорится в иске. Процедура и основания для направления на медицинское освидетельствование водителя, находящегося в беспомощном состоянии, не описаны и не расшифрованы, добавляет Алексей Кондратьев. Более того, по его мнению, неясно, что такое беспомощное состояние. Все это, настаивает истец, противоречит КоАП и нарушает права лиц, привлекаемых к ответственности, «на справедливое судебное разбирательство на основе конституционных принципов отправления правосудия — юридического равенства, правовой определенности, объективности».

Отметим, что в момент ДТП, в которое попал Владимир Андреюк, правила освидетельствования были закреплены постановлением правительства №475 2008 года. С 1 марта 2023 года действует новое постановление №1882, но основания для направления к медику в нем те же. Господин Андреюк просит признать недействующими нормы нового постановления. Это позволит отменить решение суда и вернуть права.

Произвольного толкования ведомственное постановление не допускает, сказано в возражениях Министерства внутренних дел, поступивших в Верховный суд (“Ъ” ознакомился с текстом).

Отметим, что данный вопрос частично затронут в постановлении пленума Верховного суда №20 2020 года. Там сказано, что не являются нарушением действия инспектора, направляющего сразу к врачу водителя после ДТП в беспомощном состоянии (при тяжелой травме, например). Из возражений МВД, кстати, можно сделать вывод, что инспекторы при оформлении ДТП с господином Адреюком могли допустить какие-то ошибки, в полиции этого не исключают. Однако, пишут юристы МВД, оценка «правомерности процессуальных действий» конкретных сотрудников в конкретном случае не вопрос Верховного суда. МВД также говорит о «совокупности признаков» состояния опьянения Владимира Андреюка еще до ДТП — грубое нарушение ПДД, отказ остановиться по требованию, в результате его даже пришлось преследовать на патрульном авто.

Беспомощное и бессознательное состояние у водителей наступает, как правило, после ДТП, пояснил адвокат Лев Воропаев: в этом случае ГИБДД возбуждает административное производство по ст. 12.24 КоАП «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Водителей, в отношении которых возбуждено дело по данной статье, направляют сразу к врачу, минуя «продувку» у инспектора. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько также считает, что закреплять признаки беспомощности нет смысла: «Есть проблема не с правилами, а с их применением».

Иван Буранов