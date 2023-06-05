Санкции КоАП пропишут как рецепт

Белый дом готовится внести в Госдуму поправки к КоАП, разрешающие судьям наказывать водителей за найденные в организме следы лекарств. Речь идет не о психотропных или наркосодержащих медикаментах, а, например, об анестетиках, противоэпилептических, снотворных и седативных препаратах. Список запрещенных наименований установит правительство, но туда, предполагают эксперты, могут включить также жаропонижающие, антивирусные препараты и антидепрессанты. В связи с этим уже звучат призывы нормативно закрепить минимально допустимые уровни в организме лекарственных веществ по аналогии с алкоголем, а также ввести специальную маркировку для удобства водителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КоАП регламентирует общение инспекторов и водителей на медицинские темы

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ КоАП регламентирует общение инспекторов и водителей на медицинские темы

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки к КоАП, которые позволят наказывать лишением прав и штрафом в 30 тыс. руб. водителей, в организме которых найдены следы лекарств. Об этом в понедельник сообщили в Ассоциации юристов России (АЮР). По данным “Ъ”, уже подготовлено распоряжение правительства о внесении поправок в Госдуму.

Законопроект разработан во исполнение решения Конституционного суда (КС). В ноябре 2022 года, напомним, КС запретил судебным инстанциям наказывать водителей, в организме которых были найдены следы лекарств, не относящихся к психотропным или наркотическим (например, фенибут, феназепам, ряд антидепрессантов). Ранее в ряде регионов суды налагали санкции на водителей даже за небольшой след лекарств в моче, в других, наоборот, освобождали от ответственности при довольно высоких концентрациях. КС, проанализировав эту противоречивую практику, своим постановлением ввел мораторий на вынесение карательных решений (ГИБДД сейчас не направляет в суды материалы по таким делам). В конце декабря МВД в рамках нормативного урегулирования представило поправки к КоАП: они прошли обсуждение на regulation.gov.ru и с тех пор согласовывались министерствами.

Данных о том, как часто водители под воздействием лекарств становятся виновниками ДТП, нет. За четыре месяца 2023 года, по данным ГИБДД, произошло 205 аварий с водителями в состоянии наркотического опьянения, больше всего — в Санкт-Петербурге (17), Москве (16) и Московской области (15). В 2022 году водители в состоянии наркотического опьянения стали участниками 951 ДТП.

Юридическая конструкция, согласованная с Минздравом и Государственно-правовым управлением президента, выглядит следующим образом.

В примечании к ст. 12.8 КоАП появится новелла, что наказание будет применяться, если в результате медицинского освидетельствования в организме водителя нашли входящие в состав лекарств вещества, «ухудшающие внимание и реакцию» человека.

Их список позже определит правительство России. Наркотические и психотропные вещества, записанные в постановлении правительства №681 (туда входят героин, кокаин, морфин, кодеин и т. п.), в новый перечень не попадут. Они уже сейчас запрещены (за них наказывали раньше и продолжают наказывать) — решение КС на подобную номенклатуру не распространяется (Верховный суд разъяснял это в мае). Поправки вступят в силу через 90 дней после опубликования.

«Предлагаемые поправки позволят сделать наказуемым так называемое лекарственное опьянение для водителей,— пояснил в понедельник председатель правления АЮР Владимир Груздев.— Управление транспортным средством в состоянии опьянения, чем бы, включая лекарственные препараты, оно ни было вызвано, создает серьезные риски для жизни и здоровья людей». По словам господина Груздева, корректироваться будет также порядок медицинского освидетельствования (приказ Минздрава) — в нем досконально запишут процедуру определения лекарств.

Что касается перечня запрещенных веществ, то, как сообщили “Ъ” в Минздраве, его определят при участии «ведущих экспертов» уже после принятия закона.

Туда могут включить анестетики, противоэпилептические, снотворные, седативные и противопаркинсонические средства.

Об этом сказано в пояснительной записке к поправкам, но конкретных веществ и препаратов не названо.

Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько прогнозирует включение в перечень также противовирусных, антигистаминных, жаропонижающих, обезболивающих и антидепрессантов. Поэтому, говорит эксперт, нужно установить и минимальные количественные пороги лекарств, при превышении которых опьянение будет считаться установленным, по аналогии с действующим порогом содержания алкоголя в выдохе и крови.

Параллельно с правительственными поправками свой законопроект разработала и ЛДПР, документ был внесен в Госдуму еще в конце 2022 года. Депутаты предложили, чтобы ст. 12.8 КоАП ссылалась на перечень лекарств, употребление которых за рулем будет запрещено независимо от концентрации. Название лекарства может не совпадать с запрещенным веществом, заметил зампред фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов. «Чтобы люди не вычитывали инструкции и перечни, лекарства должны маркироваться специальным знаком, означающим, что употреблять препарат перед вождением автомобиля запрещено, запрет действует в течение такого-то времени в зависимости от массы тела,— заявил он “Ъ”.— А то будут лишать прав тех, кто даже не знал, что что-то нарушил».

Иван Буранов