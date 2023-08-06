Австралия значительно ужесточит законодательство после скандала с PwC

Правительство Австралии представило в воскресенье пакет законопроектов, направленных на борьбу с уклонением от уплаты налогов, сообщает Reuters. Законопроекты предусматривают ужесточение наказания для тех, кто помогает гражданам и бизнесу уходить из-под австралийского налогообложения и стали реакцией властей на скандал вокруг консалтинговой фирмы PwC.

Скандал c PwC, одним из клиентов которой является правительство Австралии, разгорелся в мае этого года. Тогда стало известно, что один из теперь уже бывших партнеров PwC еще в 2015 году поделился информацией с другими сотрудниками и партнерами фирмы о том, как австралийские намерены бороться с уклонением от уплаты налогов. Позднее его коллеги использовали эту информацию, чтобы предупреждать клиентов о готовящихся изменениях в законодательстве Австралии и помочь тем избежать уплаты налогов в стране. В результате скандала в отставку ушли три высокопоставленных сотрудника австралийского отделения PwC, включая генерального директора Тома Сеймура.

В качестве ответной меры правительство Австралии подготовило законопроект об увеличении штрафа за помощь в уклонении от уплаты налогов в 100 раз – до 780 млн австралийских долларов ($510 млн). Кроме того, власти намерены значительно расширить полномочия регуляторов при расследовании подобных нарушений и устранить многочисленные бюрократические преграды на пути следователей.

Сама PwC не будет оштрафована по новому закону, так как законопроект, в случае принятия, не будет иметь обратной силы. Однако против компании ведется расследование полицией страны, что подразумевает возможность возбуждения уголовных дел как против нее, так и ее отдельных сотрудников.

Кирилл Сарханянц