PwC проверяют на причастность к утечке планов правительства Австралии

Международная консалтингово-аудиторская фирма PricewaterhouseCoopers (PwC) оказалась в центре крупного скандала в Австралии. Вчера, 11 мая, Министерство финансов страны заявило, что к расследованию деятельности местного отделения PwC может быть привлечена федеральная полиция. Расследование касается утечки конфиденциальных планов правительства Австралии, которое является одним из клиентов аудитора, о новых мерах по борьбе с уклонением от налогов.

Накануне стало известно, что один из теперь уже бывших партнеров PwC поделился этой информацией с другими сотрудниками и партнерами фирмы. PwC сразу начала внутреннее расследование, в результате которого в отставку ушли три высокопоставленных сотрудника австралийского отделения PwC, включая генерального директора Тома Сеймура.

Однако внутренним расследованием и отставками в местном отделении скандал не ограничился. Министр финансов Австралии Джим Чалмерс назвал утечку конфиденциальных правительственных планов через аудитора «шокирующим должностным преступлением», а некоторые члены австралийского парламента призвали лишить аудитора всех контрактов с правительством.

Почему клиенты все чаще выбирают аудиторов среднего уровня — в материале «Ъ» «''Большая четверка'' стала меньше».

Евгений Хвостик