Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

PwC проверяют на причастность к утечке планов правительства Австралии

Международная консалтингово-аудиторская фирма PricewaterhouseCoopers (PwC) оказалась в центре крупного скандала в Австралии. Вчера, 11 мая, Министерство финансов страны заявило, что к расследованию деятельности местного отделения PwC может быть привлечена федеральная полиция. Расследование касается утечки конфиденциальных планов правительства Австралии, которое является одним из клиентов аудитора, о новых мерах по борьбе с уклонением от налогов.

Накануне стало известно, что один из теперь уже бывших партнеров PwC поделился этой информацией с другими сотрудниками и партнерами фирмы. PwC сразу начала внутреннее расследование, в результате которого в отставку ушли три высокопоставленных сотрудника австралийского отделения PwC, включая генерального директора Тома Сеймура.

Однако внутренним расследованием и отставками в местном отделении скандал не ограничился. Министр финансов Австралии Джим Чалмерс назвал утечку конфиденциальных правительственных планов через аудитора «шокирующим должностным преступлением», а некоторые члены австралийского парламента призвали лишить аудитора всех контрактов с правительством.

Почему клиенты все чаще выбирают аудиторов среднего уровня — в материале «Ъ» «''Большая четверка'' стала меньше».

Евгений Хвостик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...