Что происходит после ввода войск России на Украину. День 529-й

С февраля 2022 года Украина получила от партнеров $60 млрд в виде кредитов и грантов. Советник главы офиса президента Украины Подоляк признал, что украинской армии не хватает оружия. Деревня Кулига в Курской области подверглась обстрелу. Два беспилотника сбиты над Карачевским районом Брянской области. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:35. С февраля 2022 года Украина получила от партнеров $60 млрд в виде кредитов и грантов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Первые места по объему помощи занимают США — $20,43 млрд, ЕС — $19,39 млрд и МВФ — $6,29 млрд.

10:12. Взгляд ЮАР, Бразилии или Китая на происходящее на Украине отличается от европейского, констатировала глава МИД ФРГ Бербок в интервью газете Bild am Sonntag, комментируя консультации по мирному урегулированию конфликта, состоявшиеся в Джидде.

10:09. Воздушная тревога, объявленная утром в центре и на востоке Украины, отменена спустя примерно полчаса — данные официального ресурса для оповещения населения.

10:08. Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину 6 августа составляет 42 млн куб. м — «Газпром».

9:50. Депутат Бундестага от СДПГ Андреас Шварц призвал правительство Германии предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus — журнал Der Spiegel. Ранее министр обороны ФРГ Писториус неоднократно высказывался против такого шага.

9:26. Взрывы слышны в Харькове — издание «Страна.ua».

9:24. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей — данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

9:23. Два мирных жителя погибли в результате обстрела Горностаевки в Херсонской области — экстренные службы региона.

8:53. Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, возникший после обстрела со стороны ВСУ, локализован — Telegram-канал регионального ГУ МЧС.

8:45. Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа над Карачевским районом Брянской области — губернатор Богомаз.

8:43. Деревня Кулига Рыльского района Курской области подверглась обстрелу, повреждены несколько домов, школа, трактор и легковой автомобиль — губернатор Старовойт.

8:41. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что украинской армии не хватает оружия — украинское телевидение.