Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 529-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 6 августа

С февраля 2022 года Украина получила от партнеров $60 млрд в виде кредитов и грантов. Советник главы офиса президента Украины Подоляк признал, что украинской армии не хватает оружия. Деревня Кулига в Курской области подверглась обстрелу. Два беспилотника сбиты над Карачевским районом Брянской области. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:35. С февраля 2022 года Украина получила от партнеров $60 млрд в виде кредитов и грантов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Первые места по объему помощи занимают США — $20,43 млрд, ЕС — $19,39 млрд и МВФ — $6,29 млрд.

10:12. Взгляд ЮАР, Бразилии или Китая на происходящее на Украине отличается от европейского, констатировала глава МИД ФРГ Бербок в интервью газете Bild am Sonntag, комментируя консультации по мирному урегулированию конфликта, состоявшиеся в Джидде.

10:09. Воздушная тревога, объявленная утром в центре и на востоке Украины, отменена спустя примерно полчаса — данные официального ресурса для оповещения населения.

10:08. Заявка на прокачку российского газа в Европу через Украину 6 августа составляет 42 млн куб. м — «Газпром».

9:50. Депутат Бундестага от СДПГ Андреас Шварц призвал правительство Германии предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus — журнал Der Spiegel. Ранее министр обороны ФРГ Писториус неоднократно высказывался против такого шага.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

9:26. Взрывы слышны в Харькове — издание «Страна.ua».

9:24. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей — данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

9:23. Два мирных жителя погибли в результате обстрела Горностаевки в Херсонской области — экстренные службы региона.

8:53. Пожар в здании Донецкого университета экономики и торговли, возникший после обстрела со стороны ВСУ, локализован — Telegram-канал регионального ГУ МЧС.

8:45. Система ПВО сбила два беспилотника самолетного типа над Карачевским районом Брянской области — губернатор Богомаз.

8:43. Деревня Кулига Рыльского района Курской области подверглась обстрелу, повреждены несколько домов, школа, трактор и легковой автомобиль — губернатор Старовойт.

8:41. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал, что украинской армии не хватает оружия — украинское телевидение.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 528-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...