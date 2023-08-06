Оператор: поставки по поврежденной нитке «Дружбы» возобновятся 8 августа

Компания Pern, оператор польской части нефтепровода «Дружба», сообщила, что прокачка топлива по поврежденной нитке трубопровода может возобновиться утром 8 августа. Вечером 5 августа из-за утечки топлива поставки нефти по нитке «Дружбы» были временно приостановлены.

«Специалисты прибыли на место разгерметизации трубопровода "Дружба" в районе Ходеч. К работам также привлечены Государственная противопожарная служба и Добровольная пожарная дружина. В настоящее время ведутся ремонтные работы на нефтепроводе. Ожидаемое время возобновления откачки — утро вторника»,— сообщили в Pern. О причинах утечки не сообщается.

По другой нитке трубопровода поставки нефти продолжаются в прежнем режиме.

Нефтепровод «Дружба» тянется из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветви — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Александр Кислов