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Коммерсантъ FM
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Поставки нефти в Германию по одной из ниток «Дружбы» остановлены из-за утечки в Польше

Компания PERN, оператор польского участка нефтепровода «Дружба», сообщила, что поставки нефти в направлении Германии по одной из ниток трубопровода остановлены из-за обнаружения утечки.

«Вечером 5 августа системы автоматики PERN зафиксировали разгерметизацию трубопровода "Дружба" в районе Ходеч на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает в Германию. Сразу же была прекращена прокачка на поврежденной нити»,— говорится в пресс-релизе компании.

Сейчас польская компания проводит расследование причин ЧП. Сроки устранения утечки и возобновления работы нитки нефтепровода не уточняются.

Вторая нитка «Дружбы» работает без изменений. В стандартном режиме работают и остальные элементы инфраструктуры PERN, в том числе Поморский участок, по которому прокачивается нефть, поступающая танкерами в Польшу, а затем и в ФРГ.

«Дружба» — самая крупная в мире система магистральных нефтепроводов. Нефтепровод идет из Альметьевска в Брянск, после чего разделяется на две ветви — северную и южную. Первая проходит по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы. Южная ветка идет по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Александр Кислов

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