Минобороны отчиталось о предотвращении атаки беспилотника на Подмосковье

Вооруженные силы России пресекли попытку военных Украины атаковать беспилотником объекты на территории Московской области. Беспилотник был уничтожен ПВО на территории Подольского района. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Сегодня в 11:27 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. БПЛА уничтожен средствами ПВО на территории Подольского района. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет»,— говорится в сообщении ведомства.

Ранее сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около 11:00 на подлете к столице был замечен и сбит беспилотник. Примерно за полчаса до публикации господина Собянина пресс-служба Внуково сообщила, что «по независящим от аэропорта обстоятельствам введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов». Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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