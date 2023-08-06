Москвичи собрались у воды

В Москве и области переполненные пляжи: чтобы спастись от 30-градусной жары, жители столичного региона в выходные отправились к воде. Теперь многие зоны отдыха в черте города и в Подмосковье напоминают черноморские курорты, судя по видео в соцсетях, найти свободный шезлонг невозможно, а порой загорать приходится стоя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Вместе с тем на многих пляжах взимают плату за вход и аренду шезлонга. Стоимость услуги — в районе 1,5 тыс. руб. за обычный лежак и 15-20 тыс. руб. за бунгало, причем заранее забронировать места нельзя.

“Ъ FM” обзвонил платные зоны отдыха Подмосковья и убедился, что и они сейчас заполнены до отказа.

Пляж «Малибу» на берегу Пироговского водохранилища: «У нас всего доступно порядка 800 мест, и лучше приезжать пораньше, потому что к полудню все уже забито. Свободнее становится часа в четыре, полпятого». Пляж «Рублево» на берегу Живописной бухты: «У нас гостей было много, шезлонги закончились точно. Забронировать их заранее, к сожалению, нельзя» Пляж парка отеля «Русский» на берегу Оки: «Людей у нас очень много, но свободные номера еще есть, правда, шезлонгов на всех может не хватить. И мы рекомендуем приезжать пораньше, к 10 утра. Вместе с тем в будние дни будет явно посвободнее, будут и лежаки в наличии».

Синоптики отмечают, что в эти выходные температура на шесть градусов выше нормы. Всему причиной — перенос воздушных масс из Турции и Центральной Азии.

Более того, сейчас в Москве и области установилась малооблачная погода. Из-за этого появляются дополнительные риски, и в определенные часы лучше не находиться под прямыми солнечными лучами, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

«Сейчас очень высокий ультрафиолетовый индекс. Поскольку погода сухая, облаков немного, они не рассевают солнечные энергии, ультрафиолетовое излучение очень большое, оно опасно. Поэтому не рекомендуется находиться под прямыми солнечными лучами с 11 до 14 часов, когда оно особенно сильно влияет и на кожу, и на слизистые глаза.

Постепенное изменение погоды начнется в среду, 9 августа, когда воздушные массы изменят направление, воздух будет сначала поступать с запада, затем с северо-запада.

Температура еще по-прежнему будет высокая — +25 градусов, но все-таки она понизится на шесть-семь градусов по сравнению с началом недели».

Во второй половине августа, отмечают синоптики, подобной жары не ожидается. В среднем столбики термометров будут держаться на отметке +22…24 градусов, к концу месяца температура опустится до +15-17 градусов.

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Мария Широкова