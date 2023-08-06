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Коммерсантъ FM
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Во Внуково закрыли воздушную зону

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на посадку и вылет самолетов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаузла.

Сейчас 11 рейсов на вылет и 15 на прилет временно задержаны, следует из данных онлайн-табло. В пресс-службе аэропорта на звонки «Ъ» не ответили.

Telegram-канал Mash сообщает, что в аэропорту введен план «Ковер». Он вводится при обнаружении в небе объектов, которые могут помешать взлету или приземлению авиалайнеров. Telegram-канал «112» пишет, что ограничения введены из-за замеченного в небе беспилотника.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что пассажирам, ожидающим посадки на рейсы, объявили, что вылеты задерживаются из-за закрытия воздушной зоны.

«РИА Новости» сообщает, что часть самолетов, направлявшихся в аэропорт, перенаправлены в другие авиагавани. Агентство со ссылкой на пресс-службу Внукова отмечает, что воздушное пространство было закрыто «по не зависящим от аэропорта причинам».

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