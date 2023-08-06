Политики Японии в годовщину американской бомбардировки Хиросимы упомянули РФ, а не США

В Хиросиме прошла траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки в 1945 году. Никто из японских политиков не упомянул на ней, что бомбардировка была совершена США, но они заявили об «угрозах ядерным оружием» со стороны РФ.

Как передает «РИА Новости», в эфире TBS в начале трансляции сообщили, что бомбардировка была совершена США. Однако политики на самой церемонии не стали об этом говорить.

Премьер Фумио Кисида сказал, что из-за трагедии были «потеряны сто и несколько десятков тысяч» жизней, город превратился в «выжженную землю», а у людей отняли «их мечты и светлое будущее». «Сейчас из-за углубления раскола в международном сообществе в отношении сокращения ядерного оружия и из-за того, что Россия угрожает ядерным оружием, путь к этому (миру без ядерного оружия.— "Ъ") становится все более сложным»,— сказа л господин Кисида.

Губернатор Хиросимы Хидэхико Юдзаки в начале речи произнес слова об «угрозе ядерным оружием со стороны России» и о ядерной программе КНДР. Он призвал к отказу от ядерного оружия и заявил, что военные действия на Украине начались «не потому, что у Украины нет ядерного оружия, а потому, что оно есть у России».

На мероприятии было зачитано послание генсека ООН Антониу Гутерриша. Он также не упомянул, что бомбардировка была совершена США, но отметил, что сейчас «некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом».

Церемония прошла в Парке мира в Хиросиме. В ней приняли участие 7 тыс. человек, в том числе рекордное число дипломатических миссий — на мероприятии были представители 111 государств. Россия и Белоруссия не были приглашены. Ожидается, что в Парк мира в течение дня придут 50 тыс. человек.

Хиросима 6 августа 1945 года подверглась американской атомной бомбардировке. Вместе с Нагасаки они стали единственными местами боевого применения ядерного оружия. При атаке погибли 70–100 тыс. человек в Хиросиме и 70 тыс. в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает 500 тыс.

Леонид Уварчев