Генсек ООН: барабаны ядерной войны бьют вновь, страны снова бряцают ядерным мечом

Тень ядерной войны вновь нависла над миром, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в заявлении к 78-й годовщине американской атомной бомбардировки Хиросимы. Господин Гутерриш отметил, что «некоторые страны» вновь бряцают ядерным оружием. В заявлении господина Гутерриша не уточняется, кто совершил ядерную бомбардировку 78 лет назад и какие страны бряцают ядерным оружием сейчас.

«Барабаны ядерной войны бьют вновь. Недоверие и разрозненность нарастают. Ядерная тень, что нависала над миром в период холодной войны, появилась вновь. И некоторые страны снова безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая использовать это средство уничтожения»,— говорится в заявлении господина Гутерриша, которое было зачитано его заместителем Идзуми Накамицу на мероприятии в Хиросиме.

Антониу Гутерриш призвал к полному отказу от ядерного оружия. По его мнению, это единственный способ исключить риск ядерной войны. Он отметил, что ООН не успокоится, пока «ядерная тень не исчезнет раз и навсегда».

Хиросима 6 августа 1945 года подверглась американской атомной бомбардировке. Вместе с Нагасаки они стали единственными местами боевого применения ядерного оружия. При атаке погибли 70–100 тыс. человек в Хиросиме и 70 тыс. в Нагасаки. Число погибших вместе с теми, кто умер от лучевой болезни, превышает 500 тыс.

Леонид Уварчев