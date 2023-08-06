Бразилия на консультациях по Украине в Джидде призвала к участию РФ в переговорах

Переговоры о мире между Россией и Украиной должны проходить с участием всех сторон конфликта, заявил советник президента Бразилии Селсу Аморим на консультациях по урегулированию в Саудовской Аравии. Переговоры в Джидде проходят по «формуле мира», предложенной Киевом, на них не пригласили Москву.

«Любые настоящие переговоры должны включать все стороны. <...> Хотя Украина является самой большой жертвой, если мы действительно хотим мира, мы должны как-то вовлечь Москву в этот процесс»,— говорится в заявлении господина Аморима (цитата по G1).

5 августа завершился первый день консультаций по Украине в Джидде. В них участвуют больше 30 стран. Стороны обсуждают украинскую «формулу мира», которая среди прочего предполагает вывод российских войск с территорий, которые Киев считает своими. По информации итальянской газеты Corriere della Sera, все участники считают, что в основе любого мирного соглашения должно быть «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины» и верховенство Устава ООН.

Подробнее о встрече — в материале «Ъ» «Саммит мира — готовься к войне».

Леонид Уварчев