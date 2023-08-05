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Коммерсантъ FM
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Суд в Колумбии отпустил сына президента при условии, что он не покинет страну

Судья в Колумбии 4 августа вечером распорядился освободить сына президента Густава Петро 36-летнего Николаса из-под стражи на время расследования по обвинениям в незаконном обогащении и отмывании денег. Он постановил, что сторона обвинения не обосновала необходимость содержания сына президента под стражей или под домашним арестом. Господин Петро освобожден при условии, что не покинет Колумбию и не будет участвовать в политической деятельности.

Николас Петро на слушаниях в суде

Николас Петро на слушаниях в суде

Фото: Reuters

Николас Петро на слушаниях в суде

Фото: Reuters

Сына президента задержали 29 июля, на этой неделе ему предъявили обвинения. Он не признал себя виновным, но согласился сотрудничать с властями, сообщает AP. Согласно заявлению стороны обвинения, 3 августа Николас Петро признал, что деньги на избирательную кампанию его отца в 2022 году были получены из сомнительных источников.

По данным стороны обвинения, господин Петро брал «тысячи долларов» у наркоторговцев на покупку роскошной недвижимости и дорогих автомобилей. Сын президента, являющийся законодателем от департамента Атлантико, тем временем объявил, что покинет этот пост.

Мария Федотова

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