Сын президента Колумбии Николас задержан по делу об отмывании денег

Сын президента Колумбии Густаво Петро Николас задержан в рамках расследования дела об отмывании денег и незаконном обогащении. Об этом сообщила генпрокуратура страны. Президент уже прокомментировал задержание своего сына, пообещав не вмешиваться в процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Густаво Петро с семьей, май 2022 года

Фото: Fernando Vergara, File / AP Густаво Петро с семьей, май 2022 года

Фото: Fernando Vergara, File / AP

Расследование началось в марте, господина Петро обвиняют в том, что он брал деньги у наркоторговцев в обмен на их участие в попытках своего отца заключить мир с повстанцами и преступными группировками. Николас Петро называл эти обвинения необоснованными.

По обвинению в отмывании денег и нарушении в сфере персональных данных также задержана бывшая жена Николаса Дайсурис дель Кармен Васкес. Ранее она сообщила местным СМИ, что два человека, обвиняемые в причастности к незаконному обороту наркотиков, дали Николасу Петро деньги на кампанию его отца.

«Как я подтвердил генеральному прокурору, я не буду вмешиваться или оказывать давление на его решения»,— заявил Густаво Петро в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Колумбийский президент пытается договориться с повстанцами и преступными группировками, чтобы положить конец 60-летнему внутреннему конфликту в Колумбии, в результате которого погибли 450 тыс. человек. Возобновившиеся переговоры с партизанской группировкой Национально-освободительной армии привели к договоренности о прекращении огня в августе, при этом попытки провести переговоры с крупной преступной группировкой Clan del Golfo провалились из-за продолжающегося насилия, сообщает Reuters.

Господин Петро является президентом Колумбии с августа 2022 года.

Мария Федотова