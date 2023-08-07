«Доктис» вышел из аптеки

Телемедицинский сервис «Доктис», принадлежащий основателю сети клиник «Мать и дитя» Марку Курцеру, вышел из совместной с аптечной сетью A.v.e компании «Клик Аптека». Партнеры планировали развивать дистанционную торговлю лекарствами и создать сеть аптек-дискаунтеров. Однако ставка на онлайн не оправдалась, считают эксперты. Кроме того, у A.v.e усугубились проблемы с кредиторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«Диджитал Медикэл Оперейшнс», управляющая сервисом телемедицины «Доктис» (совладельцем выступает основатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер), с июня перестала владеть 51% в ООО «Клик Аптека», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ. Эта доля перераспределена между другими соучредителями компании — Владимиром Кинцурашвили и Иваном Саганелидзе, основателями аптечной сети A.v.e.

Гендиректор «Доктиса» Сергей Лежнин подтвердил “Ъ” «приостановку участия в проекте "Клик Аптека"». Он добавил, что сейчас «рассматриваются альтернативные предложения». В A.v.e на запрос “Ъ” не ответили.

При запуске проекта весной 2022 года у партнеров были большие планы по онлайн-продажам лекарств, развитию сети аптек-дискаунтеров и интеграции услуг «Доктиса» в «Клик Аптеку» (см. “Ъ” от 18 апреля 2022 года). «Клик Аптека» получила в конце 2022 года лицензию на шесть аптек в небольших городах в центре страны, следует из данных Росздравнадзора. Но “Ъ” не удалось обнаружить информацию о фактической работе этих точек продаж.

«Доктис» начал проект в онлайн-сегменте на волне эйфории дистанционной продажи и доставки безрецептурных препаратов, запущенной в стране с апреля 2020 года, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По подсчетам RNC Pharma, продажи аптечной продукции в онлайне в 2022 году в денежном выражении выросли на 40,3% год к году, до 294,6 млрд руб. Услугу курьерской доставки препаратов, по данным Data Insight, в 2022 году предлагали 49% сетей. Но уже по итогам первого квартала 2023 года этот сегмент, по словам аналитиков RNC Pharma, «вступил в фазу стагнации» — за этот период объем сегмента вырос всего на 2,3% год к году, до 80,2 млрд руб.

По данным участников рынка, старт в марте этого года эксперимента по доставке рецептурных лекарств в Москве, Подмосковье и Белгородской области не подстегнул спрос на интернет-заказы. Такой расчет был переоценен участниками рынка, подтверждает господин Шуляк. С марта по июль, по данным Росздравнадзора, разрешение на доставку таких средств получили всего восемь сетей.

По словам гендиректора «36,6» (участвует в эксперименте) Александра Кузина, доля онлайн-заказов рецептурных препаратов от общего объема продаж почти незаметна. «После получения рецепта у врача препарат можно приобрести в той же поликлинике или в соседней аптеке»,— объясняет он. Сергей Шуляк добавляет, что покупатели пытаются найти в онлайне самую низкую цену на дорогие рецептурные препараты, но на практике сделать это сложно.

Александр Кузин предполагает, что на судьбу проекта «Клик Аптека» также могло повлиять финансовое состояние A.v.e, основанной в 2018 году на базе бывших аптек «36,6» в Москве. Сетью в разное время управляли МРФК, МРФК+, «А.в.е», дистрибутором выступала «Органик-Фармаси». В 2021 году у сети начались проблемы с кредиторами: сейчас эти юрлица проходят процедуру банкротства. Основатели сети Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе в 2021–2022 годах вышли из капитала этих компаний.

«А.в.е» владеет лицензиями на работу аптек. К 2022 году, по данным RNC Pharma, у A.v.e была 41 точка продаж, но сейчас, по данным сайта сети, работает только пять. В июне этого года лицензию на две бывшие аптеки A.v.e в Москве получила Объединенная маркетинговая группа Давита Александриа, управлявшего другими активами господ Саганелидзе и Кинцурашвили, включая дистрибутора вина «Авевайн».

Полина Гриценко