«Мать и дитя» пошли в аптеку

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Телемедицинский сервис «Доктис», основной владелец которого — основатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер, запускает проект развития интернет-сервисов под брендом «Клик Аптека» и открытия традиционных аптек-дискаунтеров. Партнерами стали Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, создатели аптечной сети A.v.e, управляющая компания которой из-за проблем с кредиторами находится в процессе банкротства. Эксперты скептически оценивают новый проект, считая его несвоевременным из-за ожидаемого уже летом спада продаж лекарств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” гендиректор «Доктис» Сергей Лежнин, компания инвестирует в проект в фармрознице «Клик Аптека». Новая структура займется онлайн-продажами лекарств с доставкой. В нее планируется интегрировать и другие сервисы «Доктиса»: «Это будет гибридное решение с нашими компетенциями в телемедицине, организации дистанционного взаимодействия врача и пациента, в использовании IT-технологий в постановке диагнозов». По его словам, «Клик Аптека» также займется офлайн-розницей в формате дискаунтера. Запустить проект планируется в июне. Сергей Лежнин отказался раскрыть детали и объем инвестиций, назвав его «сдержанным».

Как выяснил “Ъ”, в проекте будут сторонние партнеры. «Диджитал Медикэл Оперейшнс» (управляет сервисом «Доктис») в ООО «Клик Аптека» принадлежит 51%, остальные 49% — у ООО «А.в.е» Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Господа Кинцурашвили и Саганелидзе в 2018 году вышли из сети «36,6» и запустили премиальные аптеки под брендом A.v.e. Там комментарии не предоставили.

Сейчас бренд «Клик Аптека» записан за ООО «Органик-Фармаси» — дистрибутором A.v.e. Он будет передан на баланс совместного предприятия, поясняет Сергей Лежнин. По его словам, при открытии аптек-дискаунтеров в рамках СП не будет задействована сеть A.v.e.

Опрошенные “Ъ” эксперты скептически отнеслись к перспективам нового проекта в фармрознице. «С конца весны—начала лета намечается сильный спад продаж. У многих аптек могут возникнуть кассовые разрывы, сохраняется высокая угроза дефицита препаратов из-за кризиса»,— говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Поэтому, считает он, риски по открытию новых аптек «как никогда высоки». Кроме того, отмечает эксперт, в условиях постоянного повышения цен сохранять позиционирование дискаунтера практически невозможно — «игроки рынка вынуждены подстраиваться под цены, которые им диктует рынок».

Для Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе это не первая попытка развивать сеть дискаунтеров в связке с онлайн-продажами под брендом «Клик Аптека». В 2020 году бизнесмены приобрели 26 точек сети «Флория» в Москве, но через год продали уфимской «Фармленд». В 2020 году Vademecum со ссылкой на презентацию «Клик Аптеки» сообщал, что сеть «на базе сервисов экосистемы Сбербанка» планирует открыть 15 тыс. аптечных онлайн-точек в регионах. В пятницу в «Сбере» эти планы не прокомментировали. В новом СП «Доктис» самостоятельно разработает технологические решения, пояснил “Ъ” Сергей Лежнин.

Между тем сейчас A.v.e самой приходится решать проблемы с накопленными долгами перед арендаторами и поставщиками. В 2021 году поданы четыре заявления о банкротстве ООО МРФК+, управлявшего сетью. В марте 2022 года принято к производству заявление дистрибутора «Витуаль». В процесс включилась и X5 Group, которой, по словам представителя ритейлера, МРФК+ не заплатила за аренду помещений под аптеки.

В феврале новым учредителем МРФК+ стал Арзу Мамедов. А Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе в октябре 2021 года основали ООО «А.в.е», получившее лицензию на 38 аптек, большая часть которых совпадает с точками МРФК+. Получить лицензию несложно, уточняет руководитель практики здравоохранения и технологий BGP Litigation Александр Панов, вопрос в том, смогло ли новое юрлицо сохранить права аренды, контракты с фармпроизводителями и товарные остатки.

Полина Гриценко