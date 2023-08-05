ТАСС: Россия готова оперативно разобраться с инцидентом с китайскими гражданами на границе

Россия готова оперативно разобраться с проблемой, которая возникла у нескольких граждан Китая на границе РФ и Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее сегодня посольство Китая в РФ заявило о «жестких и чрезмерных действиях» российских правоохранительных органов в отношении китайцев на российско-казахстанской границе.

«По состоянию на сегодня ожидаем от китайских друзей официальной информации с изложением всех обстоятельств произошедшего. Российская сторона готова максимально оперативно разобраться в деталях случившегося, чтобы по максимуму избежать повторения аналогичных случаев»,— приводит агентство слова источника. Он также выразил уверенность, что произошедшее не повлияет на наращивание дружественных отношений между Россией и Китаем.

По словам собеседника ТАСС, политического подтекста в ситуации нет. Он отметил, что российская сторона всячески приветствует приезд китайских туристов и проводит работу для восстановления туристических обменов между странами. «С учетом большого объема российско-китайских связей отдельных инцидентов при прохождении границы полностью избежать пока невозможно. Все такие случаи оперативно разбираются сторонами по каналам компетентных ведомств. Это в полной мере относится и к этому происшествию. Не видим здесь какого-либо политического подтекста»,— добавил он.

Сегодня посольство Китая в РФ сообщило, что 29 июля на российско-казахстанской границе пять китайских граждан были «неоднократно допрошены в течение четырех часов». Им отказали во въезде и аннулировали туристические визы. Дипмиссия заявила, что права китайских граждан были «серьезно нарушены», и потребовала провести расследование.