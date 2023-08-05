Турецкая смена закончилась досрочно

Российским детям испортили каникулы в Турции. Отдыхающим лагеря «Колибри» пришлось досрочно вернуться домой. А перед этим ночевать в автобусе и на скамейке в парке, потому что из гостиницы их выселили посреди ночи. Организатор поездки и принимающий отель обвинили в этом друг друга. Некоторые родители вынуждены идти на дополнительные расходы, чтобы вывезти ребенка. Как подобное могло произойти? И на что могут рассчитывать пострадавшие? Выяснял Владислав Викторов.

Компания «Колибри-Тур МСК», судя по сайту, более 15 лет организует молодежные, спортивные и языковые лагеря в турецком Кемере. Последняя смена началась 19 июля и должна была продлиться две недели. Но, по словам отдыхающих, проблемы начались сразу. Детям обещали ежедневные занятия английским, однако в полном объеме услугу не предоставили.

Кроме того, несовершеннолетних за их счет повезли на концерт в местном ночном клубе — по $50 за человека. Подростков в заведение не пустили, и деньги не вернули. Но даже эти проблемы кажутся мелочью по сравнению с тем, что началось 1 августа, рассказала “Ъ FM” москвичка Полина, отдыхавшая в лагере «Колибри»:

«В 12 часов ночи сотрудники отеля Omorfi сообщили нам следующую информацию: вам нужно в срочном порядке собрать свои вещи и выехать. Всю ночь нас катали на автобусе, не говорили вожатые, куда мы едем, зачем мы едем, когда мы приедем. Нас дважды покормили супом, на этом все. 2 августа в 14 часов дня нас привезли в отель. До 10 часов вечера мы сидели у стойки регистрации, многие из нас не обедали, не ужинали, потому что у нас не было браслетов — не пропускали в ресторан».

Из нового отеля детей тоже пообещали выселить 5 августа за неоплату. Родители написали организаторам тура, а когда реакции не последовало, обратились в консульство. Однако там сказали, что состава преступления пока нет и надо дождаться даты выселения. Мама одной из отдыхающих Екатерина мириться с таким развитием событий не собиралась и вынуждена была понести дополнительные расходы:

«5 августа заканчивался срок нового бронирования. Я как родитель уже нашла человека, создала группу, написала отзывы. Для своего ребенка я уже купила билет за свой счет. Не стала ждать у моря погоды, как некоторые, которые надеялись, что сейчас туроператор все решит. Нашла человека, он заберет моего ребенка оттуда, и сняла дополнительно отель на несколько дней до того момента, пока ее заберут».

Пока родители самостоятельно покупали билеты на обратный рейс, в компании «Колибри-Тур» пообещали компенсировать расходы лишь за незавершенный отдых. По версии организатора, он прервался по вине турецкого отеля — там произошел овербукинг.

Впрочем, в Российском союзе туриндустрии рассказали «Интерфаксу», что подобный случай — не первый — и у этого детского лагеря уже были проблемы с качеством обслуживания детских групп в Турции. А в Ассоциации туроператоров России отметили, что поездку организовал не туроператор, а индивидуальный предприниматель, который не выдал ни маршрутные квитанции, ни ваучеры, ни документы, подтверждающие поездку. Так что в данном случае речь может идти не только о возмещении расходов на проживание, но и компенсации морального ущерба, говорит адвокат Клуба защиты прав туриста Маргарита Еремеева:

«Родители в данном случае определяют, какую они хотят компенсацию. Туроператор, чтобы как-то более или менее красиво выйти из этой ситуации, должен требования удовлетворить, предложить нормальную сумму, которая бы действительно устроила родителей. В противном случае они могут подать в суд иск о компенсации морального вреда. А дальше суд с учетом всех обстоятельств удовлетворит эти требования. Однако моральный вред по таким делам плохо взыскивается, обычно 10-15 тыс. руб. на человека. Но учитывая, что здесь дети, я думаю, может быть и побольше».

На сайте «Колибри» по-прежнему предлагают путевки в Кемер. Следующая смена начнется 9 августа. Стоимость — 83,5 тыс. руб. за 15 дней и 96,5 тыс. руб. за 22 дня.

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