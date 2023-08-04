Что происходит после ввода войск России на Украину. День 527-й

Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ атаковать военно-морскую базу в Новороссийске катерами. Ведомство также сообщило о пресечении атаки 13 украинских БПЛА на Крым. США и Украина начали переговоры по предоставлению ей гарантий безопасности, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

9:35. Politico пишет, что Саудовская Аравия, как ожидается, проинформирует Россию об итогах запланированной на выходные встречи по Украине.

9:34. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон пытался решить проблемы, возникшие при реализации зерновой сделки, и готов помочь с экспортом продовольствия из России, если она вернется к соглашению. Господин Песков отметил, что Москва не будет «верить на слово» американским властям.

9:24. Терминал КТК в результате атаки ВСУ не пострадал и продолжает отгружать нефть.

9:04. Высокопоставленный источник Financial Times (FT) в Еврокомиссии, комментируя предстоящий саммит по Украине в Саудовской Аравии, сообщил, что ценность мероприятия заключается в достижении соглашений, которые позволят провести «глобальный саммит мира». Он отметил, что встречу в Джидде можно будет считать успешной, если на ней удастся договориться о дате проведения «саммита мира».

8:53. США опровергли данные о плане поставить оружие Тайваню за счет средств для Украины.

8:50. Украина и США начали переговоры по предоставлению ей гарантий безопасности, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Власти США подтвердили начало переговоров.

8:49. Ночью была пресечена попытка атаки беспилотниками по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны России. По его данным, разрушений и пострадавших нет.

8:43. Министр обороны Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне военной операции, сообщило оборонное ведомство. Там он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба. Кроме того, министру показали захваченную в боях западную технику.

8:41. Военные Украины ночью попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами, сообщило Минобороны России. По его данным, катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд базы.