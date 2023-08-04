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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 527-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 4 августа

Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ атаковать военно-морскую базу в Новороссийске катерами. Ведомство также сообщило о пресечении атаки 13 украинских БПЛА на Крым. США и Украина начали переговоры по предоставлению ей гарантий безопасности, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Как развиваются события — в трансляции «Ъ».

9:35. Politico пишет, что Саудовская Аравия, как ожидается, проинформирует Россию об итогах запланированной на выходные встречи по Украине.

9:34. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон пытался решить проблемы, возникшие при реализации зерновой сделки, и готов помочь с экспортом продовольствия из России, если она вернется к соглашению. Господин Песков отметил, что Москва не будет «верить на слово» американским властям.

9:24. Терминал КТК в результате атаки ВСУ не пострадал и продолжает отгружать нефть.

9:04. Высокопоставленный источник Financial Times (FT) в Еврокомиссии, комментируя предстоящий саммит по Украине в Саудовской Аравии, сообщил, что ценность мероприятия заключается в достижении соглашений, которые позволят провести «глобальный саммит мира». Он отметил, что встречу в Джидде можно будет считать успешной, если на ней удастся договориться о дате проведения «саммита мира».

8:53. США опровергли данные о плане поставить оружие Тайваню за счет средств для Украины.

8:50. Украина и США начали переговоры по предоставлению ей гарантий безопасности, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Власти США подтвердили начало переговоров.

8:49. Ночью была пресечена попытка атаки беспилотниками по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны России. По его данным, разрушений и пострадавших нет.

8:43. Министр обороны Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск «Центр» в зоне военной операции, сообщило оборонное ведомство. Там он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, а также командиров и офицеров штаба. Кроме того, министру показали захваченную в боях западную технику.

8:41. Военные Украины ночью попытались атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя морскими безэкипажными катерами, сообщило Минобороны России. По его данным, катера были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд базы.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 526-й

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