США приостановили часть программ помощи Нигеру

Правительство США временно прекратит реализацию «определенных программ по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера», сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Он отметил, что Вашингтон продолжит предоставлять гуманитарную и продовольственную помощь.

«Эта временная мера не затрагивает все программы внешней помощи США в Нигере. Самое главное, что предоставление жизненно важной гуманитарной помощи и продовольственной помощи будет продолжено»,— говорится в заявлении господина Блинкена. Он также отметил, что власти США продолжат деятельность, где это «целесообразно», включая дипломатические операции и операции по обеспечению безопасности для защиты американского персонала.

Американские власти будут проводить пересмотр помощи и сотрудничества с Нигером по мере развития ситуации «применительно к целям нашей политики и правовыми ограничениями». Господин Блинкен отметил, что американская помощь правительству Нигера зависит от демократического управления и соблюдения конституционного порядка. «Мы сохраняем приверженность поддержке народа Нигера, чтобы помочь сохранить с трудом полученную демократию, и мы вновь призываем немедленно восстановить демократически избранное правительство Нигера»,— говорится в сообщении.

Мятеж в Нигере начался в конце июля. Его возглавили военнослужащие президентской гвардии, которой руководил генерал Абдурахман Чиани. Военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции, а также запретили любую политическую активность партий. 28 июля генерал Чиани был назван новым президентом Нигера. На этом фоне некоторые страны прекращают предоставлять помощь африканскому государству.

Экономическое сообщество стран Западной Африки разработало план военного вмешательства в Нигер с целью восстановления конституционного строя и возвращения власти президенту Мохамеду Базуму. Буркина-Фасо и Мали будут считать военную интервенцию объявлением им войны.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Нигеру пригрозили введением санкций и применением силы».

Леонид Уварчев