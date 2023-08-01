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Коммерсантъ FM
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Буркина-Фасо и Мали будут считать объявлением им войны интервенцию в Нигер

Буркина-Фасо и Мали выступили с совместным заявлением насчет мятежа в Нигере. Они будут считать объявлением им войны военное вмешательство против этой страны, передает AFP. Военным вмешательством Нигеру ранее пригрозило Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС).

Мятеж в Нигере начался рано утром 26 июля. Его возглавили военнослужащие президентской гвардии, которой руководил генерал Абдурахман Чиани. Военные ввели в стране комендантский час, приостановили действие конституции, а также запретили любую политическую активность партий. 28 июля генерал Чиани был назван новым президентом Нигера.

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