Депутат Саралиев: Россия вернула на родину тела 160 погибших на СВО

Россия вернула тела 160 погибших в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил РБК депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев. Ранее Украина сообщила о возвращении 62 тел погибших военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шамсаил Саралиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Шамсаил Саралиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Этим Минобороны занималось, провели сегодня обмен»,— сказал изданию господин Саралиев. Министерство обороны России пока не комментировало ситуацию.

12 июля уполномоченный по вопросу пропавших без вести Украины Олег Котенко сообщил о возвращении в страну тел 19 погибших военнослужащих, находившихся в плену. Тогда Россия не комментировала ситуацию.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».