Украина получила тела 44 погибших военных

Украина получила тела 44 погибших в ходе военного конфликта с Россией военных. Об этом сообщил уполномоченный по вопросу пропавших без вести Украины Олег Котенко. Россия об обмене и о получении тел не сообщала.

«Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 44 защитников»,— написал господин Котенко в своем Telegram-канале.

В последний раз Украина и Россия сообщали о возвращении тел погибших военных 14 июля. Олег Котенко сообщал, что Украина получила 62 тела погибших. Депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев говорил, что Россия получила 162 тела погибших.

Что происходит на 527-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко