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Коммерсантъ FM
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ЦСКА объявил об уходе баскетболиста Шведа, который в мае был госпитализирован после избиения

34-летний защитник Алексей Швед покидает баскетбольный ЦСКА (Москва) по истечении срока контракта, сообщил клуб 4 августа. 1 мая в Москве баскетболист подвергся хулиганскому нападению, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Выписали Шведа 9 мая.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Швед вернулся в ЦСКА в 2021 году, до этого он выступал за этот клуб с 2005 по 2012 год. В составе ЦСКА он стал четырехкратным чемпионом России. Вместе с клубом выиграл Евролигу.

«Алексей, наверное, самый талантливый игрок из всех, кого я когда-либо тренировал»,— прокомментировал расставание со спортсменом главный тренер ЦСКА Эмил Райкович.

Мария Федотова

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