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Коммерсантъ FM
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Дорога страна моя родная

Внутренний туризм дорожает быстрее зарубежного

Несмотря на ослабление рубля (см. текст на этой же стр.), рост среднего чека при бронировании туров на внутренних курортных направлениях оказался более выраженным, чем на зарубежных. Отдых в России и Абхазии в августе подорожал в среднем на 29–33% в годовом выражении, а в Турции и Египте — в пределах 17%. Динамика связана с расширением объема и снижением стоимости зарубежной перевозки, тогда как цены на перелеты внутри страны туроператоры называют высокими.

Российские туристы не смогли в полноте оценить преимущества слабого рубля

Российские туристы не смогли в полноте оценить преимущества слабого рубля

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Российские туристы не смогли в полноте оценить преимущества слабого рубля

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Средний чек при бронировании тура на популярных курортных направлениях в августе вырос на 15–33% год к году, подсчитали в Travelata.ru. Наиболее выраженной оказалась динамика на Черноморском побережье. В Абхазии средний чек за год вырос на 33,3%, до 114,5 тыс. руб., на российских курортах — на 29,6%, до 98,3 тыс. руб. На популярности направлений динамика значительно не сказалась. По оценкам Travelata.ru, Россия и Абхазия в структуре бронирований совокупно занимают 23%, что соответствует уровню 2022 года. По данным «Слетать.ру», средний чек на российские курорты за год вырос на 15%, до 97,5 тыс. руб., в Абхазию — на 20%, до 118,9 тыс. руб. На направления в августе пришлось 32,5% и 7,4% спроса соответственно.

Цены на гостиницы внутри страны выросли не так существенно. По данным Ostrovok.ru, с августа 2022 года средняя стоимость забронированной ночи увеличилась на 12%, до 4,8 тыс. руб. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин также говорит, что за год стоимость размещения в отелях на Черноморском побережье увеличилась в среднем на 10–15%. «В начале года гостиницы выставляли тарифы с наценкой в 20% на фоне высокого спроса, потом продажи замедлились, и показатель снизился»,— отмечает он. В Крыму, по словам господина Ромашкина, стоимость размещения за год снизилась примерно на 15% из-за ограниченного спроса.

По оценкам Сергея Ромашкина, средняя загрузка отелей в Крыму в августе будет на уровне 60%, что примерно сопоставимо с прошлым годом. В Сочи он ожидает загрузку в 80–85%, что меньше хорошего для августа показателя в 95%. Как отмечает господин Ромашкин, спрос на Сочи сдерживает достаточно высокая стоимость авиабилетов. В выдаче Aviasales самый доступный перелет по маршруту Москва—Сочи—Москва на 7–13 августа в пятницу стоил 20,3 тыс. руб. По данным Росстата, стоимость полета в салоне экономического класса самолета за год по июнь 2023 года выросла на 29%, до 7,43 тыс. руб., в расчете на 1 тыс. км пути.

Как отмечает Сергей Ромашкин, в Геленджике и Анапе, где ограничено авиасообщение, загрузка отелей близка к 100%, так как туристы чаще выбирают локации, куда добираются на автомобилях.

Рост среднего чека на классических зарубежных пляжных направлениях в августе оказался менее выраженным. В Турции, по данным Travelata.ru, показатель за год увеличился на 16,6%, до 216,7 тыс. руб. В Fun & Sun говорят, что средняя стоимость тура в Турцию в валюте осталась на прошлогоднем уровне — около $2 тыс. на двоих. Доля Турции за год в общих продажах на август, по данным Travelata.ru, сократилась с 62% до 51%, по оценкам «Слетать.ру» — с 44,4% до 34,4%.

Средний чек при бронировании тура в ОАЭ на август за год вырос на 27,5%, до 186,2 тыс. руб., в Египет — на 15,3%, до 186,7 тыс. руб., подсчитали в Travelata.ru. Долю этих направлений аналитики оценивают в 9% и 10% против 6% и 7% годом ранее соответственно. В «Слетать.ру» зафиксировали рост среднего чека в ОАЭ на 21%, до 201 тыс. руб., а в Египет — на 8%, до 186,6 тыс. руб., подтверждая рост доли направлений в структуре продаж на август.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подсчитал, что, несмотря ослабление рубля на 60–70% за год, средний чек на зарубежных направлениях вырос на 20–40%. По его словам, туристы могли сами выбирать менее продолжительные туры, менять отели или локации, сказывается и снижение стоимости перевозки за рубеж за счет роста предложения. Год назад при курсе около 60 руб. за доллар средний чек при покупке билетов в Турцию был 50–60 тыс. руб., теперь при курсе около 100 руб.— 30 тыс. руб., говорит господин Горин. По его словам, это отчасти сказывается и на внутренних курортах, не допуская перегрева цен.

Александра Мерцалова

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