Губернатор Беглов предложил штрафовать туристов за неуплату курортного сбора

Губернатор Санкт-Петербург Александр Беглов разработал законопроект об административной ответственности за неуплату курортного сбора гостями города. Максимальный штраф для туристов, которые откажутся платить дополнительный «налог» за пребывания в городе, составит 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

К ответственности также будут привлекаться отели, гостиницы, хостелы и иные объекты временного размещения за нарушение порядка и сроков исчисления и взимания курортного сбора. Штраф для индивидуальных предпринимателей составит 2 тыс. руб., для юрлиц — 5 тыс. руб. За несвоевременное перечисление собранных денег в городской в бюджет также последует штраф: для ИП — 10 тыс. руб., для юрлиц — 30 тыс. руб.

Денежное наказание последует за нарушение порядка учета туристов, в том числе тех, кто от сбора освобождается по закону. Также объекты размещения будут штрафоваться за нарушение сроков представления сведений, необходимых для ведения единого реестра операторов, и отчетов. Согласно законопроекту, наказание также последует, если отель будет оказывать услугу, а информации о нем не будет в реестре операторов курортного сбора. Максимальная сумма штрафа по этой статье составит 50 тыс. руб. для ИП и 200 тыс. руб. для юрлиц.

Соответствующие статьи градоначальник предлагает добавить в городской закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Законопроект 4 августа появился на сайте администрации города в разделе «антикоррупционная экспертиза». Проходить проверку документ будет в течение двух недель до 18 августа. После этого губернатор сможет внести его на рассмотрение в городской парламент. Если депутаты поддержат закон, то он вступить в силу 1 октября 2023 года.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга окончательно приняли закон о введении курортного сбора 28 июня. 4 июля его подписал Александр Беглов. Формально действовать закон начнет с 1 октября, однако взимать плату с туристов в размере 100 руб. начнут только с 1 апреля. До этого сумма сбора составит ноль рублей.

Подробнее о введении курортного сбора — в материале «Ъ-СПб» «С миру по сотке».

Надежда Ярмула

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