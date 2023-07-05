С миру по сотке

С 1 октября 2023 года в Санкт-Петербурге вводится курортный сбор в рамках эксперимента. В течение полугода для отработки процесса вводится нулевая ставка, а после 1 апреля 2024 года каждый турист обязан будет заплатить по 100 рублей за сутки в месте размещения. Власти рассчитывают, что в результате собранная сумма станет существенным вкладом в содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры. Эксперты и участники рынка в инициативе видят негативные последствия для туротрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 апреля 2024 года каждый турист обязан будет заплатить по 100 рублей за сутки в месте размещения. Эксперты и участники рынка в инициативе видят негативные последствия для туротрасли

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ С 1 апреля 2024 года каждый турист обязан будет заплатить по 100 рублей за сутки в месте размещения. Эксперты и участники рынка в инициативе видят негативные последствия для туротрасли

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Накануне губернатор Санкт-Петербурга подписал закон о введении курортного сбора с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года. За сутки проживания в объекте размещения сбор составит с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года — 0 рублей, с 1 апреля 2024 года — 100 рублей. Собирать деньги с гостей города в день заселения будут сами отели, гостиницы, хостелы и иные объекты временного размещения. Средства будут перечисляться в городской бюджет. Далее власти планируют их направлять на проектирование, строительство, реконструкцию, а также содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Как пояснил в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, введение нулевой ставки с октября — «это необходимый переходный период для организации подготовительных мероприятий как для органов власти, так и для бизнеса». Он отметил, что законом предусмотрен значительный объем льгот. Более 20 категорий граждан полностью освобождены от уплаты сбора. Сбор не будут взимать с тех, кто постоянно работает на территории города на основании трудового договора или служебного контракта, имеет место жительства на территории Петербурга, а также с участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции, многодетных семей и других льготных категорий.

Санкт-Петербург стал первым городом федерального значения с многомиллионным населением, который ввел курортный сбор. С 2018 года специальный налог для туристов в экспериментальном порядке взимают с приезжих в Алтайском крае (курорт Белокуриха, сбор — 50 рублей в сутки), Краснодарском крае (Анапа, Геленджик, Ейск, Сириус и еще семь муниципальных образований собирают налог в 30 рублей в сутки, в Сочи — 50 рублей) и Ставропольском крае (Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск, сбор — 100 рублей).

Вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова напомнила, что принятию закона предшествовали долгие обсуждения между бизнес-сообществом и властями. «Были предположения, что эффект от собранной суммы составит около 350 млн рублей — это странная цифра для нашего богатого бюджета, ведь у нас не дотационный регион. Отмечу, что Санкт-Петербург — первый крупный город, в котором вводится курортный сбор. Казань отказалась от данной меры, а Москва — на стадии обсуждения. Сравнивать опыт с Краснодарским краем — некорректно, так как не тот масштаб. Я думаю, что эффекта не будет»,— отметила госпожа Буйлова.

По данным комитета по туризму Санкт-Петербурга, в 2022 году турпоток составил свыше 8 млн человек, из которых около 340 тыс. — иностранцы. Вклад отрасли в экономику города составил 366 млрд рублей, что на 57% больше, чем в 2021 году. По словам директора Российского союза туриндустрии на Северо-Западе Екатерины Шадской, турпоток, который был до пандемии, еще не восстановлен, поэтому мера вводится несвоевременно.

«Существует общемировая практика, когда в том числе при помощи курортного сбора ограничивается сверхтуризм в страдающих от наплыва гостей дестинациях. В Санкт-Петербурге сегодня такого не происходит. Скорее наоборот — нам очень не хватает иностранных гостей. Но, введя курортный сбор, мы приобретаем негативный имидж, который может отпугнуть и часть россиян»,— отмечает госпожа Шадская.

Она заметила, что администрирование сбора влечет дополнительные расходы для гостиниц. А нелегальные средства размещения приобретают дополнительное конкурентное преимущество. «Перед глазами остается пример Республики Крым, которая, поучаствовав в эксперименте с курортным сбором и взвесив все за и против, от него в итоге отказалась. Отдельно стоит коснуться вопроса расходов отельеров, возникающих вследствие необходимости администрировать курортный сбор. Это оплата труда персонала, банковские комиссии, бумага, оргтехника и прочее. Проведенное в 2021 году в Краснодарском крае исследование показало, что суммарные издержки условной гостиницы на 400 номеров достигают 18,7% от оборота курортного сбора»,— резюмирует эксперт.

Алла Михеенко