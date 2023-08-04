Картаполов: неявка в военкомат при мобилизации будет приравниваться к уклонению, за это грозит до 5 лет

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что неявка в военкомат по повестке при мобилизации будет считаться уклонением от службы, и за это может грозить до 5 лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ранее сегодня, 4 августа, господин Картаполов сказал, что осенью в Госдуму будет внесен законопроект, по которому за уклонение от службы будет вводиться наказание: 5 лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. руб.

Позже ТАСС попросил господина Картаполова прокомментировать положения готовящегося законопроекта. «Самовольное оставление части мобилизованным — это самое главное, и попытка неявки в военный комиссариат с (момента) получения повестки в установленное время»,— сказал депутат.

Законопроект, о котором идет речь, был подготовлен в конце 2022 года, но тогда в Госдуму его не вносили. В нижней палате пояснили, что частичная мобилизация завершена, поэтому документ утратил актуальность.

«На наш взгляд, он более чем актуальный, так что тянуть с процедурой нет никакой необходимости»,— сказал господин Картаполов в интервью «Парламентской газете», опубликованном 4 августа.

С 21 сентября по 28 октября в России проводилась частичная мобилизация. В войска были призваны до 300 тыс. человек. Господин Картаполов сказал, что сейчас «никакой новой мобилизацией и не пахнет».

Мария Федотова