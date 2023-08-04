Картаполов: новой мобилизацией и не пахнет

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил «Газете.Ru», что «никакой новой мобилизацией и не пахнет». Так он прокомментировал законопроект об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, который планируется внести в Госдуму этой осенью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это абсолютно не связано между собой никак. Дело в том, что мы этот законопроект подготовили прошлой осенью, когда еще шла частичная мобилизация. Но долгое время шло согласование, и только буквально на днях правительственная комиссия его одобрила. Вот и все. Никакой новой мобилизацией и не пахнет»,— рассказал Андрей Картаполов.

Сегодня, 4 августа, господин Картаполов заявил, что законопроект предлагает внести поправки в ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Они будут предполагать наказание за уклонение от мобилизации до пяти лет лишения свободы или штраф на сумму до 500 тыс. руб. «Когда он будет принят, сказать пока трудно. Но, на наш взгляд, он более чем актуальный, так что тянуть с процедурой нет никакой необходимости»,— сказал он.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 25 июля приняли законы об ответственности при призыве и мобилизации. За неявку в военкомат максимальный штраф увеличен до 30 тыс. руб. Введен штраф в 10–20 тыс. руб. за неуведомление военкомата об изменении семейного положения, о получении образования, смене места работы, учебы, должности или места пребывания.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. 31 октября он сообщил об ее окончании, были мобилизованы более 300 тыс. человек. Приказа об окончании мобилизации не было. Российские власти неоднократно отрицали, что будет вторая волна мобилизации.

Подробнее — в публикации «Ъ» «За уклонение рассчитайсь».

Полина Мотызлевская