В концессии воронежского парка «Танаис» может поучаствовать Эдуард Краснов

Как стало известно «Ъ-Черноземье», группа инвесторов зарегистрировала юридическое лицо для концессии парка «Танаис» в Воронеже. Судя по его бенефициарам, в проекте вместе с инвестором Эдуардом Толоконниковым могут поучаствовать известный в Воронеже бизнесмен Эдуард Краснов и владелец ООО «Борисоглебское дорожно-ремонтное строительное управление №2» Дмитрий Хвастунов.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Парк Танаис» зарегистрировано в Воронеже 21 июля 2023 года. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директором выступает Эдуард Толоконников, ему же принадлежат 25% долей компании. Еще 24% — у Эдуарда Краснова. Мажоритарием с 51% выступает Дмитрий Хвастунов. Финансовые показатели не раскрывались.

Первоначальную концепцию концессии парка «Танаис» господин Толоконников представил 12 июля в ходе межрегионального молодежного форума «Молгород». Концепция предполагает благоустройство «Танаиса» в стиле одноименного древнегреческого города: «Это будет красивый проект: белый камень, бирюзовые акценты, яркие морские цвета». Парк планируется разделить на тихую и активную зоны, будет восстановлена «Поляна сказок», обустроена площадка для выгула собак, организована барбекю-зона.

Парк «Танаис» площадью 21,1 га расположен на юго-западе Воронежа. Вложения в его реконструкцию оцениваются в 250 млн руб., сроки работ — в три года. Концессия будет рассчитана на 25 лет.

У господина Толоконникова в концессии уже есть один воронежский парк — «Дельфин», расположенный в Железнодорожном районе. Вложения в этот проект составили около 200 млн руб.

Сергей Калашников

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