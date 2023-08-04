Мониторинговый комитет ОПЕК+ решил не менять квоты на добычу нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не вынес рекомендаций по изменению квот на добычу нефти. Об этом говорится в коммюнике по итогам встречи.

«Комитет призвал все страны-участницы добиться полного соответствия и придерживаться механизма компенсации»,— говорится в сообщении по итогам встречи. JMMC рассмотрел данные о добыче сырой нефти за май и июнь 2023 года, отмечается в нем.

«Комитет подтвердил приверженность стран-членов декларации о сотрудничестве, которое продлится до конца 2024 года»,— сообщает ОПЕК. Комитет также поблагодарил Россию за дополнительное добровольное сокращение экспорта на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) в сентябре. Следующее, 50-е заседание JMMC запланировано на 4 октября 2023 года.

В августе Россия объявила о продлении добровольного сокращения поставок нефти посредством сокращения экспорта на 300 тыс. б/с в сентябре. Саудовская Аравия тем временем добровольно снизила добычу на 1 млн б/с в июле и августе. Ранее альянс стран ОПЕК+ решил снизить уровень квот по добыче нефти на 2024 год до 40,46 млн б/с.

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Мария Федотова