Картаполов: поправки о лишении свободы за уклонение от мобилизации внесут осенью

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект об уголовной ответственности за уклонение от военной службы внесут в Госдуму осенью. Наказание за уклонение составит до пяти лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сам законопроект мы пока что не вносили, планируем сделать это в будущую осеннюю сессию. Когда он будет принят, сказать пока трудно. Но, на наш взгляд, он более чем актуальный, так что тянуть с процедурой нет никакой необходимости»,— сказал господин Картаполов «Парламентской газете».

Андрей Картаполов пояснил, что законопроект предлагает внести соответствующие поправки в ст. 328 УК РФ (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Статью дополнят третьей частью, которая введет уголовную ответственность за уклонение от мобилизации. Предполагается, что уклонистов будут лишать свободы на срок до пяти лет или штрафовать на сумму до 500 тыс. руб.

Накануне завершения весенней сессии Госдумы в июле депутаты приняли поправку предусматривающую введение штрафов в размере до 30 тыс. руб. за неявку в военкомат после получения повестки (ст. 21.5 КоАП РФ). Также был введен штраф в 10–20 тыс. руб. за неуведомление военкомата об изменении семейного положения, о получении образования, смене места работы, учебы, должности или места пребывания, неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет за неоповещение граждан о вызове военного комиссариата и другие.

Подробнее — в материале «Ъ» «За уклонение рассчитайсь».

Олеся Павленко