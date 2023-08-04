Для The New York Times украинские жертвы ценнее йеменских

Школа международной службы при Американском университете в Вашингтоне утверждает, что средства массовой информации США могут быть необъективны в информировании общества о военных конфликтах. Такой вывод сделан в исследовании, проведенном по публикациям газеты The New York Times о боевых действиях на Украине и в Йемене. Оно показало, что редакция неодинаково подходит к освещению событий в этих горячих точках как в целом, так и в деталях. На подачу информации больше влияния оказывают не реальные гуманитарные последствия военных действий, а позиция властей США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Школа международной службы при Американском университете в Вашингтоне считается одним из ведущих поставщиков кадров для американской дипломатической службы и законодательной ветви власти США. Результаты ее исследования «Заголовки и линии фронта» опубликованы на сайте уважаемой благотворительной и исследовательской организации в области журналистики в США Nieman Foundation.

Для сравнения исследователи взяли освещение двух конфликтов — в Йемене и на Украине — одной американской газетой, The New York Times. Выбор газеты эксперты Джефф Бэкманн и Эстер Брито Руис объяснили ее популярностью, репутацией «правдивого и влиятельного источника международных новостей» и тем, что она обладает обширной сетью корреспондентов по всему миру. Важным критерием было получение газетой более 130 Пулитцеровских премий.

Исследовались не полные тексты публикаций, а только заголовки. Для этого были основания: заголовки влияют на то, в каком ключе новость прочитывается и запоминается, они отражают позицию издания и, наконец, «для многих потребителей новостей остаются единственной частью публикации, которую они читают».

Среди заголовков отбирались в первую очередь те, которые касались гуманитарных проблем. Сравнивались заголовки за семь с лишним лет войны в Йемене и девять месяцев конфликта на Украине.

Исследователи обнаружили, что конфликт на Украине видится СМИ куда более достойным освещения, чем йеменский. С середины марта 2015 по конец ноября 2020 года газета опубликовала 546 материалов, касающихся гуманитарных аспектов конфликта в Йемене. В случае с конфликтом на Украине эту планку преодолели за три месяца, а затем количество публикаций на эту тему удвоилось. И если первополосные материалы об Украине — норма, то о войне в Йемене — редкость.

«Этот двойной стандарт может иметь меньше отношения к действительным событиям и больше — к тому, что жертвы — белые и “относительно европейские”, как выразился один корреспондент CBS News»,— объясняют исследователи.

Было обнаружено расхождение и при анализе того, на чем газета концентрирует внимание. Все заголовки были разделены на две категории:

«эпизодные», касающиеся некоторых конкретных событий «тематические», касающиеся более общих, контекстуальных вопросов.

Важность разделения заключается, как утверждают авторы, в том, что так газета может влиять на восприятие происходящего читателями. Примером «эпизодного» заголовка может служить «9 членов семьи из Йемена убиты во время атаки, очевидно, совершенной саудовцами». Пример «тематического» заголовка — «Яростные российские атаки вызывают обвинения в геноциде на Украине».

По словам исследователей, больше половины заголовков NYT о Йемене (64%) «эпизодные», в то время как 73% заголовков по Украине — «тематические».

Исследователи отметили и то, что они назвали «необычайно различным» подходом к тому, что касается ответственности. Из 50 найденных заголовков, касающихся конкретных атак, 18 (36%) сообщали об ответственности за них саудовских войск. Из 50 заголовков о конкретных атаках на Украине, 44 (88%) приписывали их России.

Ни одна из четырех заметок об украинских атаках не сопровождалась заголовком, в котором бы указывалась ответственность Украины.

Наконец, утверждают исследователи, заголовки о конфликте на Украине чаще демонстрируют моральное суждение, чем заголовки о событиях в Йемене.

Эксперты отмечают, что такое «моральное позиционирование в вопросе конфликта на Украине не обязательно является проблемой». Проблема в том, что газета не использует «такие же осуждающие нарративы в отношении… коалиции в Йемене. И это несмотря на доклады… в которых коалиция обвиняется в большей части страданий гражданского населения». В результате «йеменское гражданское население становится забытой жертвой, не стоящей внимания».

В заключение эксперты говорят, что их анализ может свидетельствовать о «почтительном» отношении СМИ к позиции власти.

«Разница заключается в том, что США по сути дела находятся на противоположных сторонах в этих конфликтах в том, что касается отношений со сторонами, наносящими наибольший ущерб гражданскому населению. Официальные лица Вашингтона делают открытые и прямые заявления о… жестокостях на Украине, при этом избегая наблюдений и осуждения таких действий в Йемене. Наше исследование показывает, что такого рода соображения могут поддерживаться новостными медиа»,— считают авторы.

Виктор Бук