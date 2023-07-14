Украина сообщила о возвращении 62 тел погибших военных

Уполномоченный по вопросу пропавших без вести Украины Олег Котенко сообщил, что в страну вернули тела 62 погибших военнослужащих. Он уточнил, что их уже передали родным погибших. Обстоятельства возвращения тел он не уточнил. Российская сторона пока не комментировала информацию.

«Состоялась передача тел военнослужащих, которые отдали свои жизни за Украину. Сегодня удалось вернуть родным тела 62 защитников»,— написал господин Котенко в Telegram.

Омбудсмен сообщил, что возвращение тел состоялось при содействии Минреинтеграции Украины и в сотрудничестве с Объединенным центром освобождения заложников СБУ, ЦВС ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

12 июля господин Котенко рассказал о возвращении на Украину тел 19 погибших военнослужащих, находившихся в плену. Тогда он сообщил, что в ближайшие дни привезет на Украину еще четыре тела. Россия также не комментировала эту информацию.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов