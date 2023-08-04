Курс доллара превысил 95 рублей, евро — выше 104 рублей

Курс доллара на торгах на Мосбирже поднялся выше 95 руб./$ впервые с 28 марта 2022 года. Курс евро на бирже превысил 104 руб./€ по состоянию на 12:25, это также максимум с марта 2022 года.

По оценкам экономистов, в августе курс доллара может вырасти до 100 руб./$. Аналитики «Альфа-Инвестиций» отмечали, что в июне счет текущих операций впервые за три года стал дефицитным, что говорит о слабых показателях российского экспорта. В результате в страну поступает меньше валюты, и рубль оказывается под большим давлением.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Рубль стремится к круглым числам».

Олеся Павленко